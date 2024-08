Previsioni Meteo Corsico: tutti i dettagli per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corsico indicano un fine settimana con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni o parzialmente nuvolosi. Le precipitazioni sono attese solo in minima parte, con venti leggeri e umidità variabile. Sabato e Domenica si prospettano condizioni climatiche stabili e ideali per attività all’aperto, con temperature massime che raggiungeranno i 32-33°C.

Venerdì 9 Agosto

Nel corso della notte a Corsico, il cielo sarà per lo più sereno con una copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est a una velocità di circa 4km/h. L’umidità sarà del 77% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1015hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 7%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 26,9°C verso le ore 08:00. Il vento soffierà da Sud Est a una velocità di 3,5km/h, mantenendo l’umidità al 62% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Nel pomeriggio, si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa intorno al 13%. Le temperature massime saranno di 31,6°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est a una velocità di 6,1km/h. C’è una leggera probabilità dell’1% di precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà al 48% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

In serata, il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso con una copertura intorno al 30%. Le temperature si abbasseranno leggermente, raggiungendo i 25,8°C verso le ore 21:00. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di 2,8km/h, mantenendo l’umidità al 68% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Sabato 10 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 3%. Le temperature si manterranno intorno ai 23°C, con una leggera brezza proveniente da Est a una velocità di circa 4,8km/h. L’umidità sarà del 79% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1018hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 3%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 28,1°C verso le ore 08:00. Il vento soffierà da Est – Sud Est a una velocità di 4,5km/h, mantenendo l’umidità al 61% e la pressione atmosferica a 1019hPa.

Nel pomeriggio, si prevede un cielo sempre sereno con una copertura nuvolosa intorno al 2%. Le temperature massime saranno di 32,8°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Est a una velocità di 6,8km/h. Non sono previste precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà al 46% e la pressione atmosferica a 1018hPa.

In serata, il cielo sarà nuvoloso con una copertura intorno al 32%. Le temperature si abbasseranno leggermente, raggiungendo i 26,5°C verso le ore 22:00. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 5km/h, mantenendo l’umidità al 68% e la pressione atmosferica a 1018hPa.

Domenica 11 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa intorno al 62%. Le temperature si manterranno intorno ai 25,4°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est a una velocità di circa 6,1km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1018hPa.

Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 98%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 28,3°C verso le ore 08:00. Il vento soffierà da Sud Est a una velocità di 3,1km/h, mantenendo l’umidità al 58% e la pressione atmosferica a 1018hPa.

Nel pomeriggio, si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa intorno al 100%. Le temperature massime saranno di 33,2°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est a una velocità di 6,7km/h. C’è una probabilità del 2% di precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà al 42% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

In serata, il cielo sarà ancora coperto con una copertura intorno al 26%. Le temperature si abbasseranno leggermente, raggiungendo i 26,1°C verso le ore 23:00. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di 4,7km/h, mantenendo l’umidità al 67% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

In conclusione, il fine settimana a Corsico si prospetta con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni o parzialmente nuvolosi. Le precipitazioni sono previste solo in minima parte, con venti leggeri e umidità variabile. Sia Sabato che Domenica si prevedono condizioni climatiche stabili e ideali per trascorrere del tempo all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.