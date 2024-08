Previsioni Meteo Cortona: tutti i dettagli per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Martedì 20 Agosto a Cortona si prevedono condizioni meteo variabili con possibili precipitazioni nel corso della giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai +18°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% con una leggera brezza proveniente da Nord Est.

Durante la mattina, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, mantenendo il cielo coperto e la probabilità di piogge leggere. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i +23°C intorno alle ore 10:00. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità di 9,3km/h.

Nel pomeriggio, le precipitazioni potrebbero intensificarsi, con piogge leggere che potrebbero persistere fino alla sera. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +25°C intorno alle ore 15:00, con una probabilità di pioggia del 74%. Il vento continuerà a provenire da Nord con una velocità di 7,7km/h.

In serata, la copertura nuvolosa diminuirà, lasciando spazio a nubi sparse e poche nuvole. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +19°C. La probabilità di piogge sarà inferiore rispetto alle ore centrali della giornata, ma sarà comunque presente.

In conclusione, le previsioni meteo per Cortona per Martedì 20 Agosto indicano un’instabilità atmosferica con possibili piogge leggere durante la giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di essere preparati a eventuali precipitazioni. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Cortona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.5° perc. +18.6° Assenti 3.2 NNE max 3.1 Grecale 85 % 1010 hPa 4 cielo coperto +18.3° perc. +18.4° prob. 1 % 3.6 NNE max 3.6 Grecale 85 % 1010 hPa 7 cielo coperto +21.4° perc. +21.4° prob. 8 % 3.2 NNO max 3.8 Maestrale 69 % 1011 hPa 10 pioggia leggera +21.3° perc. +21.4° 0.18 mm 8.6 NNE max 9.3 Grecale 76 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +23.7° perc. +23.8° 0.12 mm 4.7 NNO max 5.9 Maestrale 67 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +24.5° perc. +24.8° 0.99 mm 6.2 N max 7.9 Tramontana 67 % 1010 hPa 19 nubi sparse +19.9° perc. +20.2° prob. 27 % 3.9 NNE max 4 Grecale 84 % 1011 hPa 22 poche nuvole +18.6° perc. +18.8° Assenti 3.6 NNO max 3.9 Maestrale 89 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 20:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.