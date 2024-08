Previsioni Meteo Cortona: tutti i dettagli per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cortona indicano una settimana con variazioni climatiche significative. Si prevedono piogge leggere e cieli parzialmente nuvolosi. Le temperature oscilleranno tra i +15,9°C e i +32,4°C, con venti leggeri provenienti principalmente da Nord Est, Nord, e Nord Ovest. L’umidità sarà variabile, raggiungendo picchi fino al 92%. Si consiglia di monitorare costantemente le previsioni per organizzare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 19 Agosto

Nella notte a Cortona, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature si manterranno intorno ai +16,8°C, con una leggera brezza di vento proveniente dal Nord Est a 2,7km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 89% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Al mattino, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 49%. Le temperature saliranno leggermente, arrivando a +15,9°C. Il vento soffierà sempre dal Nord Est a una velocità di 4,8km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 7% e l’umidità si manterrà alta al 91%.

Nel pomeriggio, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di +26°C con una percezione di +26°C. Il vento aumenterà la sua intensità, arrivando a 16,6km/h sempre dal Nord – Nord Est. Le precipitazioni saranno di 0.53mm e l’umidità si attesterà al 53%.

In serata, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature si manterranno intorno ai +16,9°C con una leggera brezza di vento proveniente dal Nord – Nord Est a 6,2km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 24% e l’umidità raggiungerà l’87%.

Martedì 20 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +16,8°C. Il vento soffierà dal Nord – Nord Est a 4,5km/h. L’umidità sarà alta al 89% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Al mattino, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +17,1°C. Il vento sarà sempre dal Nord – Nord Est a 5,7km/h. La probabilità di precipitazioni sarà minima, solo dell’1%, e l’umidità si attesterà all’87%.

Nel pomeriggio, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 72%. Le temperature massime saranno di +26,7°C con una percezione di +27,3°C. Il vento sarà leggero, a 7,6km/h sempre dal Nord. Le precipitazioni saranno di 0.16mm e l’umidità si manterrà al 52%.

In serata, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 82%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21,9°C con una leggera brezza di vento proveniente dal Nord – Nord Ovest a 2,8km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 4% e l’umidità raggiungerà il 74%.

Mercoledì 21 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 27%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,2°C. Il vento soffierà dal Nord Ovest a 4,6km/h. L’umidità sarà alta al 90% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno leggermente, arrivando a +17,8°C. Il vento sarà leggero, a 3,7km/h proveniente dal Nord – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 92%.

Nel pomeriggio, è previsto un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime saranno di +32,4°C con una percezione di +31,8°C. Il vento sarà leggero, a 3,5km/h sempre dal Nord Ovest. L’umidità si manterrà bassa al 34%.

In serata, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 69%. Le temperature si manterranno intorno ai +32,3°C con una leggera brezza di vento proveniente dal Nord a 9,1km/h. L’umidità si attesterà al 32%.

Giovedì 22 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +20,2°C. Il vento soffierà dal Nord Est a 4,9km/h. L’umidità sarà al 76% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Al mattino, il cielo presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,6°C con una leggera brezza di vento proveniente dal Nord Est a 4,8km/h. L’umidità si manterrà al 77%.

Nel pomeriggio, è prevista una copertura nuvolosa del 32% con temperature che raggiungeranno i +29,7°C. Il vento sarà leggero, a 4,8km/h proveniente dall’Est. L’umidità si attesterà al 37%.

In serata, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 69%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,2°C con una leggera brezza di vento proveniente dal Nord Est a 6,4km/h. L’umidità raggiungerà il 63%.

In conclusione, i prossimi giorni a Cortona saranno caratterizzati da variazioni climatiche significative, con piogge leggere e cieli parzialmente nuvolosi. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni meteo in continuo aggiornamento per pianificare al meglio le attività all’aperto.

