Previsioni Meteo Crema: il bollettino per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Crema indicano condizioni instabili con precipitazioni diffuse durante gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà significativa, con possibili schiarite solo in alcune ore del pomeriggio.

Durante la notte, si prevede pioggia leggera con una temperatura che si attesterà intorno ai +18-20°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 20 km/h.

Al mattino, le precipitazioni si intensificheranno, con piogge moderate e una temperatura che oscillerà tra i +19°C e i +21°C. Il vento sarà prevalentemente da Est – Sud Est con intensità fino a 11,5 km/h.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a caratterizzare il meteo a Crema, con precipitazioni moderate e una temperatura che si manterrà stabile intorno ai +22-23°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da Nord Est con raffiche fino a 15 km/h.

In serata, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con piogge moderate e una temperatura che si abbasserà leggermente, attestandosi intorno ai +17-18°C. Il vento sarà ancora proveniente da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 21,6 km/h.

In conclusione, Domenica 18 Agosto a Crema sarà caratterizzata da un clima instabile e piovoso, con temperature fresche e venti moderati. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del meteo e di munirsi di abbigliamento adeguato per affrontare la giornata. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività a Crema.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Crema

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.3° perc. +20.7° 0.18 mm 8.8 ONO max 12.1 Maestrale 88 % 1009 hPa 3 poche nuvole +19.1° perc. +19.5° prob. 58 % 9.1 O max 15.3 Ponente 93 % 1008 hPa 6 pioggia moderata +19.8° perc. +20.3° 1.01 mm 5.1 O max 11.5 Ponente 97 % 1008 hPa 9 pioggia moderata +20.6° perc. +21.2° 1.13 mm 6.7 ESE max 8 Scirocco 93 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +21.6° perc. +22° 1 mm 8.3 ESE max 12.7 Scirocco 87 % 1007 hPa 15 pioggia moderata +22.8° perc. +23.2° 1.64 mm 9.5 NNE max 13.4 Grecale 82 % 1006 hPa 18 pioggia moderata +18.9° perc. +19.3° 1.57 mm 11.6 ONO max 18.6 Maestrale 95 % 1006 hPa 21 pioggia leggera +17.9° perc. +18.2° 0.78 mm 12.9 O max 21.1 Ponente 95 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 20:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.