Previsioni Meteo Crema: tutti i dettagli per domani mercoledì 28 agosto

Mercoledì 28 Agosto a Crema si prospetta una giornata con condizioni meteo stabili e piacevoli. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa variabile durante la mattina, con cielo parzialmente coperto fino al pomeriggio, per poi schiarirsi completamente verso sera.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai 26,2°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica di 1018hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura massima di 31,5°C e una leggera brezza che soffierà da Ovest – Sud Ovest. L’umidità diminuirà al 43% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1016hPa.

In serata, il cielo resterà sereno e la temperatura si abbasserà leggermente, attestandosi intorno ai 23,8°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità di 9,4km/h. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica si manterrà costante a 1017hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 28 Agosto a Crema prevedono una giornata gradevole, con temperature piacevoli e cielo prevalentemente sereno. Le condizioni atmosferiche si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che oscilleranno attorno ai valori registrati per la giornata di Mercoledì.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 28 Agosto a Crema

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.5° perc. +20.7° prob. 75 % 8.1 N max 9 Tramontana 81 % 1017 hPa 3 cielo coperto +19.8° perc. +19.9° Assenti 4.5 O max 5.4 Ponente 82 % 1016 hPa 6 cielo coperto +20.8° perc. +21.1° Assenti 4.9 ONO max 6.8 Maestrale 82 % 1017 hPa 9 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° Assenti 5 O max 4.2 Ponente 62 % 1018 hPa 12 nubi sparse +30.6° perc. +31.6° Assenti 2 O max 4.8 Ponente 48 % 1017 hPa 15 cielo sereno +31.4° perc. +31.9° prob. 5 % 1.9 ONO max 5 Maestrale 43 % 1015 hPa 18 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° prob. 7 % 8 OSO max 10 Libeccio 60 % 1015 hPa 21 cielo sereno +23.8° perc. +24° prob. 5 % 9.4 NNO max 10.7 Maestrale 67 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 20:01

