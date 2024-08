Previsioni Meteo Crema: tutti i dettagli per domani venerdì 9 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Crema indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in lieve aumento, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 5%. Le temperature oscilleranno tra i +22°C e i +31°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +33°C nelle ore centrali del giorno.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse che potrebbero portare ad un lieve calo delle temperature. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 10%, e il vento soffierà a una velocità compresa tra i 2km/h e i 5km/h provenendo prevalentemente da sud.

In serata, le nubi sparse tenderanno a diradarsi, lasciando spazio nuovamente a cielo sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C, con una leggera brezza che contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Crema prevedono una giornata all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e stabili. Le condizioni meteo si manterranno simili anche per i prossimi giorni, con cielo sereno e temperature che oscilleranno attorno ai valori registrati nella giornata di Venerdì. Si consiglia di godere di queste condizioni favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il clima estivo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 9 Agosto a Crema

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22.3° perc. +22.7° prob. 13 % 7.3 ENE max 7.4 Grecale 83 % 1015 hPa 3 cielo sereno +21.3° perc. +21.7° Assenti 5.1 ENE max 5.7 Grecale 83 % 1015 hPa 6 cielo sereno +23.4° perc. +23.9° Assenti 1.3 SE max 2.8 Scirocco 78 % 1016 hPa 9 cielo sereno +27.6° perc. +29.6° Assenti 3.7 S max 3.5 Ostro 67 % 1016 hPa 12 poche nuvole +30.5° perc. +33.1° Assenti 5.4 SSE max 4.7 Scirocco 57 % 1015 hPa 15 nubi sparse +31.2° perc. +33.7° prob. 9 % 2.1 SSE max 3.1 Scirocco 53 % 1014 hPa 18 nubi sparse +27.9° perc. +30.1° prob. 7 % 1.1 SE max 3.2 Scirocco 67 % 1014 hPa 21 nubi sparse +24.9° perc. +25.4° Assenti 3.3 NNE max 4 Grecale 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 20:33

