Previsioni Meteo Cremona: il bollettino per domani martedì 6 agosto

Le previsioni meteo a Cremona per Martedì 6 Agosto prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni sotto forma di pioggia leggera. Le temperature oscilleranno tra i +21,3°C e i +31,7°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 70-80%.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +22°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est con una velocità di circa 6-8 km/h.

Al risveglio, al mattino, il cielo sarà ancora sereno con una temperatura che raggiungerà i +26°C. Il vento sarà sempre da Est con una velocità di 4-5 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31°C, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente fino a 2-4 km/h.

In serata, le precipitazioni si intensificheranno, con piogge moderate e temperature che scenderanno fino ai +22°C. Il vento continuerà a soffiare da diverse direzioni, mantenendo una velocità costante intorno ai 5-7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo a Cremona per Martedì 6 Agosto indicano una giornata con un inizio soleggiato seguito da piogge nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e munirsi di un ombrello per affrontare le precipitazioni previste. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Agosto a Cremona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.3° perc. +22.4° Assenti 8.9 ENE max 11.1 Grecale 70 % 1011 hPa 3 cielo sereno +20.9° perc. +20.8° Assenti 6.9 E max 7.1 Levante 70 % 1010 hPa 6 cielo sereno +22.9° perc. +23.1° Assenti 4.4 ESE max 6.7 Scirocco 71 % 1011 hPa 9 poche nuvole +27.7° perc. +28.6° Assenti 5.5 E max 6.9 Levante 56 % 1012 hPa 12 poche nuvole +31° perc. +31.7° prob. 11 % 5.2 ESE max 6 Scirocco 45 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +31.3° perc. +32.5° 0.4 mm 1.7 E max 3.5 Levante 47 % 1009 hPa 18 poche nuvole +27.6° perc. +29.4° prob. 39 % 4.7 NE max 5.8 Grecale 65 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +23.1° perc. +23.5° 0.12 mm 4.8 SSE max 5.9 Scirocco 80 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 20:36

