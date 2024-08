Previsioni Meteo Crotone: il bollettino per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Crotone per Lunedì 26 Agosto prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 31,6°C nel pomeriggio, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a 33,6°C. Il vento soffierà principalmente da direzione Sud – Sud Ovest con una velocità che potrà raggiungere i 18,3km/h.

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una temperatura che si attesterà intorno ai 26,6°C. Le nuvole tenderanno ad aumentare leggermente verso le prime ore del mattino, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 56%.

Al mattino, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa intorno all’8% e temperature in lieve aumento fino a superare i 31°C. Il vento sarà debole, con una velocità massima di 15,8km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente, mentre le temperature raggiungeranno il picco massimo. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 18,3km/h.

In serata, il cielo si presenterà ancora sereno con una leggera presenza di nubi sparse, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature caleranno gradualmente fino a 26,6°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 76%.

In conclusione, le previsioni meteo per Crotone indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate, con temperature elevate e vento moderato. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione all’umidità che potrebbe aumentare nelle ore serali. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Crotone nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 26 Agosto a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +27.7° perc. +28.2° Assenti 10.3 ONO max 12 Maestrale 51 % 1010 hPa 3 cielo sereno +27.2° perc. +27.7° Assenti 8.6 ONO max 9.4 Maestrale 51 % 1009 hPa 6 poche nuvole +29.2° perc. +29.5° Assenti 6.4 O max 7.8 Ponente 47 % 1010 hPa 9 cielo sereno +31.2° perc. +32.4° Assenti 9 ENE max 15.8 Grecale 47 % 1010 hPa 12 cielo sereno +31.3° perc. +32.4° Assenti 9.3 E max 11.1 Levante 46 % 1009 hPa 15 cielo sereno +31.6° perc. +33.6° prob. 8 % 12.5 SSO max 18.3 Libeccio 50 % 1009 hPa 18 cielo sereno +29.1° perc. +30.9° prob. 8 % 10.1 N max 11.9 Tramontana 58 % 1009 hPa 21 nubi sparse +27.4° perc. +29.6° prob. 1 % 12.3 ESE max 15 Scirocco 71 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 19:27

