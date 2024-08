Previsioni Meteo Crotone: tutti i dettagli per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Crotone, avremo cielo sereno e temperature in aumento il Venerdì, con una brezza leggera. Sabato, invece, si prevede un aumento della copertura nuvolosa con possibilità di precipitazioni nel pomeriggio. Domenica, il cielo sarà coperto con temperature che raggiungeranno i +31,2°C. Il vento varierà da leggero a moderato provenendo da diverse direzioni. In generale, si prospetta un weekend con condizioni meteo stabili e gradevoli, ideali per godersi le giornate estive a Crotone.

Venerdì 23 Agosto

Notte

Durante la notte a Crotone, cielo sereno caratterizzerà le prime ore, con una temperatura di circa +26,9°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest con velocità intorno ai 10,7km/h. L’umidità si attesterà intorno al 64% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina

La mattina proseguirà con cielo sereno e temperature in aumento. Verso le 10:00, ci aspettiamo una temperatura di +30,3°C con una leggera brezza da Est – Nord Est. L’umidità scenderà al 53% con una pressione di 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sereno continuerà a dominare con temperature intorno ai +30°C. Il vento proveniente da Sud Est sarà leggero, con raffiche fino a 11km/h. L’umidità si manterrà stabile al 51%.

Sera

La serata sarà all’insegna del cielo sereno, con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +27°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest sarà moderato, con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sabato 24 Agosto

Notte

Durante la notte, ci sarà un aumento della copertura nuvolosa con nubi sparse e una temperatura di +26,8°C. Il vento da Ovest – Nord Ovest soffierà leggero a 3,8km/h.

Mattina

La mattina si presenterà con nubi sparse e una temperatura che raggiungerà i +30°C verso le 10:00. Il vento da Nord Est sarà leggero, con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo coperto sarà predominante con temperature intorno ai +30,6°C. Il vento proveniente da Sud Est sarà leggero, con una probabilità del 16% di precipitazioni.

Sera

La serata proseguirà con cielo coperto e temperature che si manterranno intorno ai +27,9°C. Il vento da Ovest – Sud Ovest soffierà moderato, con un’umidità del 66%.

Domenica 25 Agosto

Notte

Durante la notte, ci aspettiamo un cielo coperto con una temperatura di +27,8°C. Il vento da Nord sarà moderato, con raffiche fino a 12,5km/h.

Mattina

La mattina proseguirà con cielo coperto e temperature che raggiungeranno i +30,9°C verso le 09:00. Il vento da Nord Est sarà vivace, con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, ci aspettiamo un aumento della copertura nuvolosa con nubi sparse e una temperatura di +31,2°C. Il vento da Est – Nord Est sarà moderato, con una probabilità del 8% di precipitazioni.

Sera

La serata sarà caratterizzata da nubi sparse e temperature intorno ai +28,9°C. Il vento da Nord Ovest soffierà leggero, con un’umidità del 55%.

In conclusione, il fine settimana a Crotone si preannuncia con condizioni meteo stabili e temperature gradevoli, ideali per godersi le giornate estive. Restate aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti.

