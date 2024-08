Previsioni Meteo Cuneo: tutti i dettagli per domani mercoledì 28 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 28 Agosto a Cuneo si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e piuttosto gradevoli. Le previsioni del tempo indicano cielo sereno per gran parte della giornata, con solo alcune nubi sparse nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +17,2°C e i +27,9°C. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, garantendo un comfort termico piacevole.

Nel dettaglio, la mattinata si presenterà con nubi sparse fino alle prime ore del giorno, per poi lasciare spazio a un cielo sereno che accompagnerà il resto della giornata. Le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo il picco massimo nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche occasionali, mentre l’umidità si manterrà su livelli accettabili.

Nel pomeriggio, il cielo sereno favorirà un clima piacevole e ideale per attività all’aperto. Le temperature si manterranno gradevoli, con una leggera brezza che contribuirà a rendere l’aria ancora più fresca e piacevole. Le condizioni meteo rimarranno stabili anche in serata, con temperature che tenderanno a diminuire gradualmente.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 28 Agosto a Cuneo si presentano favorevoli, con un mix di sole e leggere nubi che renderanno la giornata piacevole e adatta a svolgere varie attività all’aperto. Le temperature si manterranno nella norma, garantendo un clima confortevole per residenti e visitatori. Per i prossimi giorni, ci si aspetta un mantenimento delle condizioni meteo stabili e gradevoli, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili a quelli di Mercoledì.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 28 Agosto a Cuneo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17.3° perc. +17.4° 0.17 mm 8.8 OSO max 7.6 Libeccio 86 % 1020 hPa 4 nubi sparse +17.2° perc. +17.2° prob. 27 % 6.4 SO max 5.9 Libeccio 85 % 1019 hPa 7 cielo sereno +21.6° perc. +21.8° Assenti 2.7 ONO max 5.3 Maestrale 74 % 1019 hPa 10 pioggia leggera +25.8° perc. +25.9° 0.11 mm 6.1 NE max 5.9 Grecale 59 % 1019 hPa 13 cielo sereno +27.8° perc. +28.1° prob. 31 % 8.8 NE max 7.9 Grecale 49 % 1018 hPa 16 cielo sereno +27.2° perc. +27.7° prob. 31 % 5.8 N max 5.9 Tramontana 52 % 1018 hPa 19 cielo sereno +20.9° perc. +21° prob. 24 % 7 OSO max 6.4 Libeccio 74 % 1019 hPa 22 cielo sereno +19.8° perc. +19.8° prob. 5 % 8.8 OSO max 9 Libeccio 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 20:08

