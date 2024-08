Previsioni Meteo Cuneo: tutti i dettagli per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Cuneo si prospetta una giornata con previsioni meteo variegate. La mattina inizierà con piogge leggere, ma nel corso della giornata il cielo si schiarirà, lasciando spazio a poche nuvole e addirittura a tratti di cielo sereno.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 93% e temperature intorno ai +19,8°C. La situazione non cambierà molto nelle prime ore del mattino, con piogge leggere che continueranno fino alle 05:00, mantenendo la copertura nuvolosa intorno all’80%.

Con l’avvicinarsi della mattina, la pioggia diminuirà gradualmente, e dalle 08:00 in poi si avranno poche nuvole con una copertura intorno al 23%. Le temperature saliranno, con valori che raggiungeranno i +25,8°C alle 10:00.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, è prevista nuovamente pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 26%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,5°C.

La situazione migliorerà ulteriormente verso la sera, con poche nuvole e una copertura intorno al 17%. Le piogge leggere faranno nuovamente la loro comparsa dalle 18:00, con una copertura nuvolosa dell’18%.

In conclusione, Sabato 3 Agosto a Cuneo si prevede un miglioramento delle condizioni meteo nel corso della giornata, con piogge che lasceranno spazio a schiarite e a tratti di cielo sereno. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori massimi intorno ai +27,7°C. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per i prossimi giorni, in quanto potrebbero verificarsi variazioni nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Agosto a Cuneo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19.6° perc. +19.9° 0.38 mm 7.8 OSO max 6.9 Libeccio 89 % 1009 hPa 4 pioggia leggera +18.9° perc. +19.2° 0.43 mm 4 ONO max 4.3 Maestrale 91 % 1010 hPa 7 pioggia leggera +21.7° perc. +22.1° 0.12 mm 1.1 N max 3.2 Tramontana 84 % 1010 hPa 10 poche nuvole +25.8° perc. +26.2° prob. 4 % 6.4 NE max 4.2 Grecale 67 % 1010 hPa 13 pioggia leggera +27.5° perc. +28.8° 0.1 mm 7 NE max 5.1 Grecale 61 % 1010 hPa 16 pioggia leggera +27.4° perc. +28.8° 0.26 mm 3.3 NE max 3.2 Grecale 62 % 1009 hPa 19 cielo coperto +22.8° perc. +23.2° prob. 26 % 3.5 SO max 4.4 Libeccio 80 % 1010 hPa 22 nubi sparse +21.3° perc. +21.6° prob. 2 % 6.2 SO max 6.1 Libeccio 82 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 20:48

