Previsioni Meteo Cuneo: tutti i dettagli per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

Le previsioni meteo per Cuneo indicano nubi sparse lunedì con temperature che oscilleranno tra i +21°C e i +32°C. Martedì, dopo una notte serena, si prevede pioggia leggera al mattino e cielo sereno nel pomeriggio con temperature tra i +21°C e i +32°C. Mercoledì, invece, si attende pioggia leggera durante la notte e copertura nuvolosa con temperature intorno ai +19°C. Giovedì, il cielo sarà coperto con temperature stabili intorno ai +19°C. Si consiglia di monitorare le variazioni di temperatura e le precipitazioni, soprattutto mercoledì, per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 12 Agosto

Nella notte a Cuneo, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 26%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con una leggera percezione di caldo a +21,3°C. Il vento soffierà a 8,4km/h provenendo dal Sud Ovest. Non sono attese precipitazioni, con un’umidità al 80% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto al 93% con temperature in aumento fino a raggiungere i +25,4°C. La percezione di caldo sarà di +25,6°C con venti leggeri a 1,7km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 60% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +32,4°C, con una percezione di caldo di +32,7°C. Il vento soffierà a 7km/h provenendo da Nord Est. Non sono attese precipitazioni, con un’umidità al 39% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata, la situazione rimarrà stabile con un cielo sereno al 2%. Le temperature si attesteranno sui +21,9°C, con una percezione di caldo di +22°C. Il vento soffierà a 9,7km/h provenendo sempre dal Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 70% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Martedì 13 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +21,6°C, con una percezione di caldo costante a +21,6°C. Il vento soffierà a 9,6km/h provenendo dal Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 67% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nelle prime ore del mattino, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +21°C, con una percezione di caldo costante a +21°C. Il vento soffierà a 9,6km/h provenendo sempre dal Sud Ovest. Sono attese precipitazioni di 0.15mm, con un’umidità al 70% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante la mattinata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +28,6°C, con una percezione di caldo di +29,3°C. Il vento soffierà a 4km/h provenendo da Nord Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 52% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +32,4°C, con una percezione di caldo costante a +32,7°C. Il vento soffierà a 7km/h provenendo sempre da Nord Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 39% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata, la situazione meteorologica sarà stabile con un cielo sereno al 2%. Le temperature si attesteranno sui +21,9°C, con una percezione di caldo di +22°C. Il vento soffierà a 9,7km/h provenendo sempre dal Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 69% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mercoledì 14 Agosto

Durante la notte, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 33%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,4°C, con una percezione di freddo a +19,7°C. Il vento soffierà a 6,3km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. Sono attese precipitazioni di 0.28mm, con un’umidità all’85% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo si schiarirà con una copertura nuvolosa al 34%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +19,1°C, con una percezione di freddo a +19,3°C. Il vento soffierà a 9,7km/h provenendo dal Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità all’85% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante la mattinata, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura al 21%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +19,2°C, con una percezione di freddo costante a +19,3°C. Il vento soffierà a 9,4km/h provenendo dal Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità all’82% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente con una copertura nuvolosa al 16%. Le temperature si attesteranno sui +19,3°C, con una percezione di freddo costante a +19,3°C. Il vento soffierà a 8,7km/h provenendo dal Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 79% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 19%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,3°C, con una percezione di freddo costante a +19,3°C. Il vento soffierà a 7,9km/h provenendo dal Sud Ovest. Sono attese precipitazioni di 0.15mm, con un’umidità al 77% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Giovedì 15 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 89% con temperature intorno ai +19,8°C. La percezione di freddo sarà di +19,5°C con venti leggeri a 10km/h provenienti dal Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 64% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nelle prime ore del mattino, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa al 81%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +19,9°C, con una percezione di freddo costante a +19,5°C. Il vento soffierà a 9,5km/h provenendo dal Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 60% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Durante la mattinata, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura al 76%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +19,8°C, con una percezione di freddo costante a +19,4°C. Il vento soffierà a 8km/h provenendo dal Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 58% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà con una copertura nuvolosa al 69%. Le temperature si attesteranno sui +19,6°C, con una percezione di freddo costante a +19°C. Il vento soffierà a 7,5km/h provenendo dal Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 56% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

In serata, la situazione meteorologica sarà stabile con un cielo coperto al 67%. Le temperature si attesteranno sui +19,6°C, con una percezione di freddo costante a +19°C. Il vento soffierà a 7,4km/h provenendo sempre dal Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 56% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Cuneo, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura e alla possibilità di precipitazioni, in particolare nella giornata di Mercoledì 14 Agosto. Restate aggiornati sulle previsioni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

