Previsioni Meteo Dalmine: il bollettino per domani mercoledì 21 agosto

Mercoledì 21 Agosto a Dalmine si prospetta una giornata caratterizzata da piogge leggere e precipitazioni sparse. Le prime ore del mattino vedranno un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma già a partire dalle prime ore del mattino si prevede l’arrivo di piogge leggere che si protrarranno per gran parte della giornata.

Durante la mattina, le temperature si manterranno intorno ai 26-27°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i 28°C. Il vento soffierà da sud-sud ovest con una velocità che varierà tra i 4,9km/h e i 5,9km/h. L’umidità si attesterà intorno al 62-68% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Nel pomeriggio, le piogge leggere continueranno a interessare la zona di Dalmine, con temperature che si manterranno intorno ai 29-30°C. Il vento proveniente da sud-sud est soffierà con una velocità tra i 5,8km/h e i 6,6km/h. L’umidità aumenterà fino al 55% con una pressione atmosferica costante a 1011hPa.

La situazione non cambierà significativamente in serata, con piogge leggere che continueranno a interessare la zona. Le temperature si attesteranno intorno ai 20-23°C, con un aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 15,6km/h provenendo da nord est. L’umidità sarà elevata, intorno all’83-89%, con una pressione atmosferica che si manterrà stabile a 1013-1015hPa.

In conclusione, per Mercoledì 21 Agosto a Dalmine ci si aspetta una giornata all’insegna delle piogge leggere e delle precipitazioni sparse, con temperature che si manterranno piuttosto elevate e un’umidità costantemente elevata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo in evoluzione e di prendere le dovute precauzioni in caso di spostamenti o attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Agosto a Dalmine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.8° perc. +21.1° prob. 31 % 6.4 N max 5.5 Tramontana 81 % 1011 hPa 3 cielo sereno +20.3° perc. +20.5° prob. 34 % 4.9 N max 5 Tramontana 82 % 1010 hPa 6 cielo sereno +21.4° perc. +21.7° prob. 27 % 3.3 NNO max 5.3 Maestrale 83 % 1011 hPa 9 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° prob. 3 % 5.7 SSO max 4.9 Libeccio 62 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +29.5° perc. +30.6° 0.14 mm 7.2 S max 5.3 Ostro 52 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +29.4° perc. +30.8° 0.17 mm 6.8 SE max 7 Scirocco 55 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +23.8° perc. +24.2° 0.7 mm 6.7 ENE max 10.3 Grecale 78 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +20.7° perc. +21.2° 0.32 mm 6.7 NE max 12.7 Grecale 89 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 20:14

