Previsioni Meteo Desenzano del Garda: il bollettino per domani giovedì 8 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Desenzano del Garda indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili. La mattina si presenterà con cielo sereno, con una leggera presenza di nuvole che aumenterà nel corso della giornata, portando a cielo coperto nel pomeriggio e a nubi sparse verso sera.

Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +22,7°C e i +29,4°C. La temperatura percepita sarà leggermente superiore alla temperatura effettiva, garantendo una sensazione di calore costante durante l’arco della giornata.

Il vento soffierà prevalentemente da nord, con intensità che varierà da 7,4km/h a 12,9km/h. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 24,1km/h nelle ore pomeridiane, garantendo un piacevole venticello che contribuirà a mitigare il caldo estivo.

Le precipitazioni saranno presenti nel tardo pomeriggio e in serata, con piogge leggere che potranno portare accumuli fino a 0,69mm. L’umidità relativa si manterrà intorno al 80% durante le precipitazioni, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1013-1015hPa.

In base alle previsioni, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche nel corso della giornata, soprattutto nel caso di piogge leggere che potrebbero rendere le strade scivolose. Permanete aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Desenzano del Garda indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un ritorno al bel tempo e alle temperature estive tipiche della stagione. Restate informati sulle previsioni del tempo per godere al meglio delle vostre giornate nella splendida località sul Lago di Garda.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Agosto a Desenzano del Garda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.2° perc. +23.4° prob. 31 % 11.6 NNE max 13.1 Grecale 73 % 1013 hPa 3 cielo sereno +22.4° perc. +22.6° Assenti 10.7 N max 12.5 Tramontana 72 % 1012 hPa 6 cielo sereno +23.8° perc. +24.1° Assenti 7.4 NNE max 10.8 Grecale 72 % 1013 hPa 9 cielo sereno +26.8° perc. +27.8° Assenti 3.2 E max 5.6 Levante 61 % 1014 hPa 12 nubi sparse +28.4° perc. +29.8° Assenti 2.1 NE max 3.3 Grecale 58 % 1013 hPa 15 nubi sparse +29.4° perc. +31.3° prob. 22 % 6 NE max 5.1 Grecale 58 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +26.8° perc. +28.5° 0.12 mm 4.8 NE max 6.3 Grecale 69 % 1012 hPa 21 nubi sparse +23.3° perc. +23.8° prob. 79 % 9.8 N max 11.5 Tramontana 83 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 20:32

