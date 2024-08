Previsioni Meteo Desenzano del Garda: il bollettino per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 31 Agosto a Desenzano del Garda prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso delle ore. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi intorno ai 32°C nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno all’85%, e le temperature si attesteranno intorno ai 30°C. La brezza leggera proveniente dall’Est – Nord Est contribuirà a mantenere una sensazione di caldo.

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente, con cielo coperto al 100% e temperature che raggiungeranno i 32°C. La brezza leggera proveniente dall’Est – Nord Est potrà offrire un lieve sollievo dalla calura.

In serata, la copertura nuvolosa rimarrà alta, con probabilità di precipitazioni leggere intorno al 23%. Le temperature si attesteranno intorno ai 27°C, mantenendo una situazione climatica calda e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Desenzano del Garda indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni atmosferiche in costante evoluzione e prepararsi a fronteggiare il caldo intenso. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a Desenzano del Garda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.2° perc. +25.2° Assenti 12.9 NNE max 16.6 Grecale 57 % 1016 hPa 3 nubi sparse +24.6° perc. +24.7° Assenti 12.7 NNE max 17.2 Grecale 59 % 1016 hPa 6 nubi sparse +25.6° perc. +25.7° Assenti 11.8 NNE max 16.4 Grecale 57 % 1017 hPa 9 cielo coperto +30.1° perc. +30.3° Assenti 8.9 ENE max 8.1 Grecale 44 % 1017 hPa 12 cielo coperto +32.1° perc. +31.7° prob. 5 % 6.2 ENE max 5.5 Grecale 36 % 1016 hPa 15 cielo coperto +32.2° perc. +32° prob. 15 % 11.3 ENE max 7.3 Grecale 37 % 1014 hPa 18 cielo coperto +28.2° perc. +28.9° prob. 22 % 13.4 NNE max 17 Grecale 52 % 1014 hPa 21 cielo coperto +26.8° perc. +27.6° prob. 35 % 15 NNE max 20.3 Grecale 56 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:52

