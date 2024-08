Previsioni Meteo Desenzano del Garda: tutti i dettagli per domani domenica 4 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 4 Agosto a Desenzano del Garda indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C con una leggera brezza proveniente dal Nord Est.

Nel pomeriggio il cielo si coprirà ulteriormente, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 100% con cielo coperto. Le temperature massime saranno di circa +29°C con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento sarà debole proveniente dall’Est – Nord Est.

Durante la sera le condizioni meteorologiche continueranno a peggiorare, con piogge leggere che si abbatteranno sulla città. La probabilità di pioggia aumenterà fino al 80% con precipitazioni che potrebbero raggiungere i 0.47mm. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C con una leggera brezza proveniente dal Nord – Nord Est.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni a Desenzano del Garda, è consigliabile prepararsi a un inizio di settimana instabile, con possibili precipitazioni e temperature che potrebbero oscillare leggermente. Si consiglia di monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti e cambiamenti repentini nelle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Agosto a Desenzano del Garda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.4° perc. +22.8° prob. 70 % 10 N max 10.9 Tramontana 79 % 1010 hPa 3 poche nuvole +21.8° perc. +22.1° prob. 23 % 11.6 NNE max 14 Grecale 76 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +23.1° perc. +23.4° 0.24 mm 8.2 NE max 10.5 Grecale 76 % 1011 hPa 9 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 35 % 2.8 SE max 2.9 Scirocco 59 % 1011 hPa 12 nubi sparse +28.7° perc. +29.8° prob. 42 % 4.3 SE max 4.2 Scirocco 55 % 1011 hPa 15 cielo coperto +28.9° perc. +30.1° prob. 35 % 4.3 ENE max 3.5 Grecale 55 % 1010 hPa 18 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 38 % 5.4 NE max 6.3 Grecale 68 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +23.8° perc. +24.1° 0.16 mm 6.8 NNE max 8.2 Grecale 74 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:38

