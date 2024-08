Previsioni Meteo Desio: tutti i dettagli per domani mercoledì 28 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 28 Agosto a Desio si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole. Le temperature saranno in aumento durante la giornata, con valori massimi che raggiungeranno i +31,9°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con un’umidità che si attesterà intorno al 35-40%.

Durante la mattina, le condizioni meteo saranno caratterizzate da cielo sereno e temperature in rapido aumento, con valori che supereranno i +27°C già nelle prime ore del giorno. Nel pomeriggio, il sole splenderà a pieno regime, portando le temperature ai massimi previsti per la giornata. Anche in serata e durante la notte il cielo resterà sereno, con temperature gradevoli che si manterranno intorno ai +24-25°C.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Desio indicano un’ulteriore stabilità delle condizioni atmosferiche, con cielo sereno e temperature che si manterranno su valori estivi. Non sono previste precipitazioni significative e il vento sarà generalmente di debole intensità.

In conclusione, Mercoledì 28 Agosto a Desio si prospetta una giornata estiva con condizioni meteo ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Le temperature saranno elevate, quindi si consiglia di proteggersi adeguatamente dai raggi solari e di idratarsi frequentemente. Buon tempo a Desio!

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.5° perc. +21.8° prob. 80 % 7.1 N max 10 Tramontana 79 % 1018 hPa 3 nubi sparse +20.8° perc. +21° prob. 6 % 4.8 NNO max 7.6 Maestrale 76 % 1017 hPa 6 poche nuvole +21.8° perc. +21.8° prob. 1 % 3.2 N max 5.2 Tramontana 71 % 1017 hPa 9 cielo sereno +27.5° perc. +28° Assenti 2.7 SO max 2.1 Libeccio 51 % 1018 hPa 12 cielo sereno +31.2° perc. +31.1° Assenti 4.4 SSO max 3.4 Libeccio 40 % 1017 hPa 15 cielo sereno +31.7° perc. +31.1° prob. 5 % 4 SO max 3.6 Libeccio 35 % 1016 hPa 18 cielo sereno +27.3° perc. +27.8° prob. 5 % 3.5 SO max 9.9 Libeccio 52 % 1015 hPa 21 cielo sereno +25° perc. +25.1° prob. 6 % 6.2 NNO max 8.7 Maestrale 60 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 20:03

