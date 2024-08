Previsioni Meteo Eboli: il bollettino per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 1 Settembre a Eboli prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno segnate da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 80%, mentre nel corso della mattina e del pomeriggio il cielo si presenterà completamente coperto con una copertura nuvolosa al 100%.

Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +22,4°C e i +33°C. La temperatura percepita sarà in linea con i valori reali, garantendo una sensazione di calore costante durante l’arco della giornata.

I venti soffieranno prevalentemente da direzione Ovest e Sud Ovest, con intensità che varieranno da 5km/h a 13km/h. Le raffiche di vento saranno assenti, mentre l’umidità si manterrà intorno al 30-40%.

Non sono previste precipitazioni per Domenica 1 Settembre a Eboli, quindi la giornata si prospetta asciutta e senza piogge.

In base alle condizioni attese, si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari, considerando l’abbondante copertura nuvolosa che non attenuerà l’intensità del sole.

Per quanto riguarda le previsioni meteo dei prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di cielo coperto con temperature che dovrebbero rimanere stabili. Non sono segnalate variazioni significative nel quadro meteorologico di Eboli per i prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 1 Settembre a Eboli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23° perc. +22.7° Assenti 8 ENE max 8 Grecale 53 % 1015 hPa 3 cielo coperto +22.5° perc. +22.2° Assenti 6.2 ENE max 6.7 Grecale 52 % 1014 hPa 6 nubi sparse +25.6° perc. +25.4° Assenti 5 NE max 6.3 Grecale 46 % 1014 hPa 9 nubi sparse +32.2° perc. +31° Assenti 4.3 ONO max 9.8 Maestrale 30 % 1014 hPa 12 nubi sparse +32.7° perc. +32.1° Assenti 9.6 O max 12.6 Ponente 33 % 1012 hPa 15 cielo coperto +29.4° perc. +30.4° Assenti 8.7 SO max 10.5 Libeccio 51 % 1012 hPa 18 cielo coperto +26° perc. +26° Assenti 1.6 ENE max 4.8 Grecale 66 % 1012 hPa 21 cielo coperto +23.9° perc. +24° Assenti 3 E max 4.9 Levante 62 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 19:27

