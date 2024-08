Previsioni Meteo Eboli: tutti i dettagli per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Eboli per Giovedì 22 Agosto prevedono una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel pomeriggio.

Mattina – La giornata inizierà con cielo sereno e temperature in rapida ascesa. Le condizioni saranno ideali per trascorrere del tempo all’aperto, con una leggera brezza che contribuirà a rendere l’aria piacevole.

Pomeriggio – Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che raggiungeranno valori elevati. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi frequentemente per evitare colpi di calore.

Sera – Anche al tramonto il cielo sarà sereno, con temperature che inizieranno a diminuire gradualmente. Si potrà godere di una piacevole serata all’aperto, magari approfittando di una passeggiata per rinfrescarsi dopo la giornata calda.

In base alle condizioni attese per Giovedì 22 Agosto, si prevede un prolungamento delle stesse condizioni meteo anche nei giorni successivi a Eboli. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di adottare le dovute precauzioni per evitare disagi legati al caldo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Eboli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.3° perc. +22.7° prob. 6 % 5.7 ENE max 6.1 Grecale 81 % 1013 hPa 3 cielo sereno +21.8° perc. +22.1° prob. 6 % 6.6 NE max 6.6 Grecale 81 % 1012 hPa 6 cielo sereno +25.2° perc. +25.5° prob. 3 % 5.8 NE max 8.4 Grecale 66 % 1012 hPa 9 cielo sereno +32.1° perc. +32.1° Assenti 4.7 OSO max 7.9 Libeccio 38 % 1012 hPa 12 cielo sereno +32.9° perc. +33.4° Assenti 11.3 OSO max 10.4 Libeccio 39 % 1011 hPa 15 cielo sereno +30.6° perc. +32.2° Assenti 11 OSO max 10.9 Libeccio 51 % 1011 hPa 18 poche nuvole +25.2° perc. +25.8° Assenti 1.7 SO max 2.8 Libeccio 77 % 1012 hPa 21 cielo sereno +23.9° perc. +24.3° Assenti 5.3 ENE max 5.8 Grecale 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 19:43

