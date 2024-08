Previsioni Meteo Eboli: tutti i dettagli per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 21 Agosto a Eboli si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in lieve aumento, con una leggera brezza che soffierà da Sud Est. Durante il pomeriggio, tuttavia, sono previste precipitazioni leggere che potrebbero interessare la zona, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 48%. La pioggia potrebbe proseguire anche nella sera, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 43-36%.

Le previsioni meteo indicano che le temperature oscilleranno tra i +20,2°C e i +31°C, con un’umidità che si manterrà costante intorno al 50-80%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa per gran parte della giornata, salendo leggermente verso sera fino a 1013hPa.

In base alla situazione attesa per Mercoledì 21 Agosto, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e munirsi di un ombrello nel caso in cui le precipitazioni si intensifichino. Per i prossimi giorni a Eboli, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con cielo sereno e temperature che dovrebbero mantenersi piuttosto stabili. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Agosto a Eboli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20.8° perc. +21° Assenti 4.1 ENE max 5.2 Grecale 80 % 1011 hPa 3 cielo sereno +20.4° perc. +20.6° Assenti 4.3 ENE max 5 Grecale 81 % 1011 hPa 6 cielo sereno +23.9° perc. +24.1° Assenti 1.9 SE max 3.5 Scirocco 67 % 1011 hPa 9 cielo sereno +29.3° perc. +30.1° Assenti 9.3 OSO max 7.6 Libeccio 50 % 1011 hPa 12 cielo sereno +30.2° perc. +31.4° Assenti 13.3 OSO max 9.8 Libeccio 50 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +27.4° perc. +29.2° 0.36 mm 9.7 OSO max 8.4 Libeccio 67 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +23.5° perc. +24.2° 0.27 mm 0.8 O max 2.4 Ponente 86 % 1012 hPa 21 cielo sereno +22.4° perc. +23° prob. 23 % 5.3 ENE max 5.8 Grecale 88 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 19:45

