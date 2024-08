Previsioni Meteo Empoli: il bollettino per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Empoli evidenziano un inizio settimana caratterizzato da temperature elevate e cieli variabili. Si prevede una leggera diminuzione delle temperature verso la fine della settimana, con la possibilità di precipitazioni. Le condizioni atmosferiche mostrano una variazione significativa, con una copertura nuvolosa che va dal 82% al 16% durante la giornata. Il vento varia nella sua intensità e direzione, con raffiche che possono raggiungere i 16,7km/h. L’umidità oscilla tra il 22% e l’85%, mentre la pressione atmosferica si mantiene intorno ai 1010hPa. Sono previste probabilità di precipitazioni che vanno dal 2% al 30%.

Lunedì 5 Agosto

Notte: Durante la notte a Empoli ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’82%. La temperatura si attesterà sui +25,5°C con una percezione di +25,6°C. Il vento soffierà a 1,9km/h proveniente dal Nord Est, con raffiche fino a 2km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà del 59% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo coperto al 85%. Le temperature saliranno fino a +30,7°C, con una percezione di +30°C. Il vento sarà a 4,8km/h proveniente dall’Est – Nord Est, con raffiche fino a 5,6km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 36% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 91%. Le temperature raggiungeranno i +37,1°C, con una percezione di +35,9°C. Il vento soffierà a 5,2km/h proveniente dal Nord – Nord Est, con raffiche fino a 9,3km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 22% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura del 16%. Le temperature si attesteranno sui +26,1°C, con una percezione di +26,1°C. Il vento sarà a 4,2km/h proveniente dal Sud Ovest, con raffiche fino a 5,1km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 70% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Martedì 6 Agosto

Notte: Durante la notte a Empoli ci saranno poche nuvole con una copertura nuvolosa del 13%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,7°C, con una percezione di +25,2°C. Il vento sarà a 2,1km/h proveniente dal Sud Ovest, con raffiche fino a 2,2km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà dell’78% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con cielo sereno al 9%. Le temperature saliranno fino a +30,4°C, con una percezione di +31,8°C. Il vento sarà a 1,5km/h proveniente dall’Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 2,6km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 51% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà nubi sparse al 37%. Le temperature raggiungeranno i +36°C, con una percezione di +36,2°C. Il vento soffierà a 4,9km/h proveniente dall’Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 8,2km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 30% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da nubi sparse al 41%. Le temperature si attesteranno sui +36,9°C, con una percezione di +36,8°C. Il vento sarà a 6,5km/h proveniente dall’Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 10,4km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 27% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mercoledì 7 Agosto

Notte: Durante la notte a Empoli ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 71%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,7°C, con una percezione di +24,4°C. Il vento sarà a 3,6km/h proveniente dal Sud, con raffiche fino a 3,4km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà dell’85% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con cielo sereno al 3%. Le temperature saliranno fino a +29,5°C, con una percezione di +31,7°C. Il vento sarà a 3,1km/h proveniente dall’Ovest, con raffiche fino a 4,5km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 59% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà cielo sereno al 8%. Le temperature raggiungeranno i +36,6°C, con una percezione di +37,1°C. Il vento soffierà a 13,6km/h proveniente dall’Ovest, con raffiche fino a 11,1km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 30% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da nubi sparse al 40%. Le temperature si attesteranno sui +27,5°C, con una percezione di +28,8°C. Il vento sarà a 10,1km/h proveniente dall’Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 16,7km/h. Le precipitazioni avranno una probabilità del 2%, con un’umidità del 61% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Giovedì 8 Agosto

Notte: Durante la notte a Empoli ci saranno poche nuvole con una copertura nuvolosa del 13%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,8°C, con una percezione di +24,4°C. Il vento sarà a 3,7km/h proveniente dal Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 3,8km/h. Le precipitazioni avranno una probabilità del 13%, mentre l’umidità sarà dell’82% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con nubi sparse al 31%. Le temperature saliranno fino a +23,4°C, con una percezione di +24°C. Il vento sarà a 3,6km/h proveniente dal Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 3,9km/h. Le precipitazioni avranno una probabilità dell’11%, con un’umidità dell’84% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà nubi sparse al 27%. Le temperature raggiungeranno i +23,2°C, con una percezione di +23,8°C. Il vento soffierà a 2,2km/h proveniente dal Sud, con raffiche fino a 2,6km/h. Le precipitazioni avranno una probabilità del 30%, con un’umidità dell’85% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da poche nuvole al 22%. Le temperature si attesteranno sui +23°C, con una percezione di +23,6°C. Il vento sarà a 0,3km/h proveniente dal Sud Ovest, con raffiche fino a 1,6km/h. Le precipitazioni avranno una probabilità del 26%, con un’umidità dell’85% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

In base alle previsioni meteo per Empoli, si prevede un inizio settimana con temperature elevate e cieli variabili, seguiti da una leggera diminuzione delle temperature verso la fine della settimana con possibili precipitazioni. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sul meteo a Empoli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.