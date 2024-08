Previsioni Meteo Enna: il bollettino per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Enna si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo mutevoli. Le prime ore della giornata saranno all’insegna di cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa che andrà via via aumentando nel corso della mattina, fino a raggiungere il suo picco di 97% di copertura nuvolosa intorno alle ore 08:00. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i 24,5°C e i 33,9°C. La temperatura percepita sarà in linea con la temperatura effettiva, garantendo un discreto comfort termico.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si presenterà coperto con una probabilità del 99% di copertura nuvolosa. Le temperature inizieranno a diminuire leggermente, ma sarà soprattutto la presenza di piogge a caratterizzare il clima. Si prevede infatti pioggia leggera e pioggia moderata con intensità variabile e una probabilità di precipitazioni che raggiungerà il 67% intorno alle 15:00. Il vento soffierà a velocità variabile tra i 3,5km/h e i 35,4km/h, provenendo prevalentemente da direzioni settentrionali.

In serata, il cielo si manterrà coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 100%. Le precipitazioni tenderanno a diminuire di intensità, ma non saranno del tutto assenti, con una probabilità del 61% intorno alle 18:00. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 23°C, garantendo una serata piuttosto mite.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 17 Agosto a Enna indicano una giornata caratterizzata da un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche, con piogge e copertura nuvolosa prevalente. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.3° perc. +23.8° prob. 4 % 6.4 N max 6.4 Tramontana 39 % 1015 hPa 4 poche nuvole +24° perc. +23.5° prob. 4 % 5.3 N max 5.5 Tramontana 40 % 1014 hPa 7 cielo coperto +28.4° perc. +27.4° Assenti 3.6 O max 4.7 Ponente 30 % 1014 hPa 10 cielo coperto +32° perc. +30.2° Assenti 7.1 ONO max 8.8 Maestrale 24 % 1014 hPa 13 cielo coperto +33.3° perc. +31.5° prob. 10 % 7.3 OSO max 14.7 Libeccio 23 % 1012 hPa 16 pioggia leggera +22.8° perc. +22.5° 0.36 mm 12.1 NE max 17.4 Grecale 55 % 1014 hPa 19 cielo coperto +23.2° perc. +22.9° Assenti 6.2 N max 7.8 Tramontana 51 % 1014 hPa 22 nubi sparse +23.2° perc. +22.7° Assenti 5.1 NNO max 5.5 Maestrale 46 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 19:49

