Previsioni Meteo Ercolano: tutti i dettagli per domani martedì 13 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Ercolano per Martedì 13 Agosto prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 31,9°C nel primo pomeriggio, con una leggera diminuzione verso sera.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 28°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità di circa 5-6 km/h.

Al risveglio, la mattina si presenterà con un cielo limpido e temperature in aumento fino a superare i 30°C. Il vento sarà sempre proveniente da Ovest – Sud Ovest con una lieve intensificazione rispetto alla notte.

Nel corso del pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Ercolano, con temperature che toccheranno il picco massimo attorno ai 32°C. Il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità, ma non sono previste precipitazioni.

In serata, il cielo si presenterà parzialmente coperto da nubi sparse, con una probabilità di precipitazioni molto bassa. Le temperature si manterranno intorno ai 30°C, garantendo una serata piacevole e mite.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Ercolano indicano un clima stabile e caldo, con temperature che si manterranno sopra i 30°C. Le condizioni di bel tempo dovrebbero perdurare anche nei giorni successivi, offrendo così un periodo ideale per godersi le bellezze di Ercolano e dei suoi dintorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 13 Agosto a Ercolano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +28° perc. +29.7° Assenti 5.7 ONO max 7.3 Maestrale 63 % 1011 hPa 3 cielo sereno +27.2° perc. +28.9° Assenti 3.7 ONO max 5.1 Maestrale 66 % 1011 hPa 6 cielo sereno +28.2° perc. +29.9° Assenti 4.3 OSO max 5.4 Libeccio 61 % 1011 hPa 9 cielo sereno +30.7° perc. +32.4° Assenti 9.5 OSO max 8.1 Libeccio 51 % 1012 hPa 12 cielo sereno +31.9° perc. +33.4° Assenti 13.5 OSO max 11.1 Libeccio 46 % 1011 hPa 15 cielo sereno +31.2° perc. +32.5° prob. 10 % 14.4 O max 15.2 Ponente 48 % 1010 hPa 18 cielo sereno +30.2° perc. +31.3° prob. 12 % 8.3 NO max 9.5 Maestrale 50 % 1010 hPa 21 nubi sparse +29° perc. +30° Assenti 6.7 ONO max 8.2 Maestrale 53 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 19:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.