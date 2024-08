Previsioni Meteo Erice: il bollettino per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Erice indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si prevede un cielo sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +24°C. Nel corso della mattinata, la temperatura aumenterà gradualmente, raggiungendo i +25°C verso le ore centrali del giorno.

Nel pomeriggio, è prevista un’aumento della copertura nuvolosa, con la comparsa di nubi sparse che potrebbero portare ad un leggero calo delle temperature, che si attesteranno intorno ai +24°C. Non sono previste precipitazioni significative, ma è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del cielo nel corso della giornata.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente sereno o con poche nuvole, mantenendo le temperature intorno ai +22°C. Il vento soffierà con intensità moderata da Nord Est, con raffiche leggere e una probabilità di pioggia molto bassa.

In conclusione, le previsioni meteo per Erice per Giovedì 22 Agosto indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e vento leggero. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni della copertura nuvolosa nel corso della giornata, ma nel complesso le condizioni meteorologiche saranno favorevoli per svolgere attività all’aperto. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività a Erice.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Erice

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.7° perc. +20.8° Assenti 6.6 N max 7.5 Tramontana 77 % 1012 hPa 4 cielo sereno +20.2° perc. +20.4° Assenti 7.5 NE max 8.5 Grecale 80 % 1011 hPa 7 cielo sereno +22.2° perc. +22.3° Assenti 6.5 NE max 8.1 Grecale 70 % 1012 hPa 10 cielo sereno +24.6° perc. +24.6° Assenti 14 NNE max 12.3 Grecale 59 % 1012 hPa 13 cielo sereno +24.7° perc. +24.8° prob. 3 % 20.5 N max 17.3 Tramontana 61 % 1011 hPa 16 nubi sparse +23.6° perc. +23.7° prob. 3 % 17.9 NNE max 18.7 Grecale 66 % 1011 hPa 19 poche nuvole +22.2° perc. +22.4° Assenti 14.8 NE max 18.6 Grecale 76 % 1012 hPa 22 cielo sereno +21.6° perc. +21.9° prob. 3 % 11.6 NE max 13.3 Grecale 79 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:49

