Previsioni Meteo Erice: tutti i dettagli per domani domenica 25 agosto

Domenica 25 Agosto a Erice si prevede una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di precipitazioni. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +21°C e i +25°C. Il vento soffierà principalmente da Nord – Nord Est con intensità variabile tra i 15km/h e i 23km/h.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 06:00, si potranno osservare nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 36%, mentre le temperature si attesteranno intorno ai +22°C. Man mano che la mattinata avanza, il cielo si libererà completamente dalle nuvole, garantendo un’abbondante dose di sole per tutta la giornata.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che raggiungeranno il loro picco massimo intorno ai +25°C. Il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità, ma rimarrà comunque piuttosto moderato.

In serata, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, ma senza alcuna minaccia di pioggia. Le temperature si manterranno gradevoli intorno ai +21°C, mentre il vento continuerà a soffiare con una certa costanza da Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 25 Agosto a Erice indicano una giornata caratterizzata da condizioni climatiche stabili e piacevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili e venti che continueranno a provenire da Nord – Nord Est.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.9° perc. +22.1° Assenti 7.1 ENE max 7.2 Grecale 73 % 1014 hPa 4 nubi sparse +21.2° perc. +21.3° Assenti 9 NE max 9.9 Grecale 76 % 1014 hPa 7 cielo sereno +23° perc. +23.1° Assenti 14.3 NE max 15.8 Grecale 68 % 1015 hPa 10 cielo sereno +25.3° perc. +25.4° Assenti 17 NNE max 16 Grecale 56 % 1014 hPa 13 cielo sereno +25.6° perc. +25.6° Assenti 23.6 NNE max 22 Grecale 53 % 1013 hPa 16 cielo sereno +24° perc. +24.1° Assenti 19.6 NNE max 22.6 Grecale 60 % 1013 hPa 19 cielo sereno +21.8° perc. +22° Assenti 15.6 NE max 18.9 Grecale 73 % 1013 hPa 22 cielo sereno +21.2° perc. +21.3° Assenti 16.6 NE max 19.5 Grecale 74 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 19:45

