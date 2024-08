Previsioni Meteo Faenza: il bollettino per domani sabato 24 agosto

MeteoWeb

Sabato 24 Agosto a Faenza si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature in aumento durante la giornata. Le condizioni meteo saranno caratterizzate da una leggera brezza che soffierà da diverse direzioni.

Nel dettaglio, la mattina si prevede un cielo sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +27°C. Nel corso della mattinata, le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i +33°C intorno alle ore 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +34,8°C intorno alle ore 14:00.

Nel tardo pomeriggio e in serata, le temperature inizieranno a diminuire leggermente, ma si manterranno comunque piuttosto elevate, con valori intorno ai +30°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 24 Agosto a Faenza indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e assenza di precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Faenza per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 24 Agosto a Faenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.1° perc. +24.1° Assenti 9.6 SO max 11.4 Libeccio 59 % 1015 hPa 3 cielo sereno +22.6° perc. +22.6° Assenti 6.7 OSO max 7.1 Libeccio 63 % 1015 hPa 6 cielo sereno +24.6° perc. +24.7° Assenti 5.8 OSO max 7.7 Libeccio 60 % 1017 hPa 9 cielo sereno +30.6° perc. +30.8° Assenti 5.5 N max 6.6 Tramontana 43 % 1016 hPa 12 cielo sereno +34° perc. +33.9° Assenti 9.6 NNE max 11.1 Grecale 33 % 1015 hPa 15 cielo sereno +34.2° perc. +34.2° Assenti 12.5 E max 10.8 Levante 33 % 1014 hPa 18 cielo sereno +27.4° perc. +28.4° Assenti 9.6 SE max 13.6 Scirocco 57 % 1014 hPa 21 cielo sereno +25.2° perc. +25.1° Assenti 11.7 SSO max 14.3 Libeccio 53 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 19:58

