Previsioni Meteo Faenza: tutti i dettagli per domani domenica 4 agosto

Domenica 4 Agosto a Faenza si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una leggera copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 40%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22°C, con una percezione di calore leggermente superiore, intorno ai +22,5°C. Il vento soffierà a velocità moderata dai quadranti Ovest – Sud Ovest, con raffiche leggere che non supereranno i 7,3km/h. L’umidità sarà alta, intorno all’85%, e la pressione atmosferica si manterrà costante a 1010hPa.

Proseguendo nella mattinata, le nubi sparse tenderanno a diradarsi, con una diminuzione della copertura nuvolosa intorno al 25%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +28,9°C verso le ore 09:00, con una percezione di calore che potrà superare i +30°C. Il vento continuerà a soffiare dai quadranti Nord – Nord Ovest, mantenendo una velocità costante intorno agli 8,9km/h. L’umidità calerà leggermente al 59%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto da nubi sparse, con un aumento della copertura nuvolosa intorno al 65%. Le temperature massime si registreranno intorno ai +33,2°C, con una percezione di calore che potrà superare i +34°C. Il vento cambierà direzione, provenendo dai quadranti Nord Est con raffiche leggere che non supereranno i 7,8km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 61% intorno alle 13:00, con una leggera pioggia che potrebbe portare circa 0.1mm di precipitazioni. L’umidità si manterrà intorno al 45%, mentre la pressione atmosferica calerà leggermente a 1009hPa.

In serata, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura nuvolosa intorno al 40-50%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà dai quadranti Sud Ovest con una velocità intorno ai 5km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

In conclusione, Domenica 4 Agosto a Faenza si prevede una giornata con alternanza di nubi sparse e schiarite, con temperature massime che potranno superare i +33°C. La probabilità di precipitazioni sarà più alta durante le ore pomeridiane, con possibili piogge leggere. L’umidità si manterrà su valori elevati, mentre la pressione atmosferica presenterà una lieve diminuzione nel corso della giornata. Per restare aggiornati sulle previsioni meteo a Faenza per i prossimi giorni, continuate a seguire gli aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Agosto a Faenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22° perc. +22.5° prob. 5 % 2.8 O max 3.7 Ponente 83 % 1010 hPa 3 nubi sparse +21.5° perc. +21.9° prob. 3 % 6.2 OSO max 6.3 Libeccio 85 % 1010 hPa 6 nubi sparse +23.9° perc. +24.4° prob. 1 % 5 ONO max 5.5 Maestrale 78 % 1010 hPa 9 nubi sparse +28.9° perc. +30.7° Assenti 8.9 N max 7.3 Tramontana 59 % 1011 hPa 12 nubi sparse +33.2° perc. +34.3° Assenti 10 NE max 7.8 Grecale 41 % 1009 hPa 15 nubi sparse +30.6° perc. +31.2° prob. 54 % 18.7 ENE max 16.2 Grecale 45 % 1009 hPa 18 nubi sparse +26.8° perc. +27.7° prob. 46 % 3.2 E max 4.6 Levante 58 % 1009 hPa 21 poche nuvole +23.4° perc. +23.7° prob. 7 % 4.3 SO max 5.1 Libeccio 70 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:06 e tramonta alle ore 20:29

