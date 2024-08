Previsioni Meteo Faenza: tutti i dettagli per il weekend 16 – 18 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Faenza indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nel fine settimana. Si prevedono precipitazioni principalmente nel pomeriggio e nella serata di Sabato e Domenica, con un cielo che andrà da coperto a nubi sparse. Le temperature massime saranno elevate, con un calo atteso per Domenica. Il vento sarà moderato con raffiche vivaci, provenienti da diverse direzioni. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori significativi. È consigliabile rimanere informati su eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Venerdì 16 Agosto

Notte

Durante la notte a Faenza, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,6°C, con una percezione di +24,1°C. Il vento soffierà a 8km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 11,3km/h. L’umidità sarà del 76% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 74%. Le temperature saliranno fino a +25,2°C, con una percezione di +25,5°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 3km/h, proveniente da Ovest. L’umidità si attesterà al 69%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo si coprirà, con una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature massime raggiungeranno i +35,8°C, con una percezione di +36,7°C. Il vento soffierà a 11,4km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 14,5km/h. L’umidità sarà del 33%.

Sera

La sera a Faenza si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 74%. Le temperature saranno intorno ai +26,4°C, con una percezione di +26,4°C. Il vento sarà moderato, attorno agli 8,6km/h, proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità salirà al 64%.

Sabato 17 Agosto

Notte

Durante la notte a Faenza, il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 59%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24,4°C, con una percezione di +24,5°C. Il vento soffierà moderato, attorno ai 12,7km/h, provenendo da Sud Ovest. L’umidità sarà del 62%.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 79%. Le temperature saliranno fino a +25,4°C, con una percezione di +25,5°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 6,3km/h, proveniente da Ovest. L’umidità si attesterà al 56%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 84%. Le temperature massime saranno di +30,7°C, con una percezione di +30,5°C. Il vento sarà vivace, attorno ai 12,7km/h, proveniente da Est – Sud Est. L’umidità salirà al 40%.

Sera

La sera a Faenza si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’86%. Le temperature saranno intorno ai +23,9°C, con una percezione di +23,9°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 6,7km/h, proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità salirà al 58%.

Domenica 18 Agosto

Notte

Durante la notte a Faenza, il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 64%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,7°C, con una percezione di +22,8°C. Il vento soffierà moderato, attorno ai 9,5km/h, provenendo da Sud Ovest. L’umidità sarà del 70%.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,1°C, con una percezione di +22,3°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 6,4km/h, proveniente da Ovest. L’umidità si attesterà al 74%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio si prevedono piogge moderate con una copertura nuvolosa dell’86%. Le temperature massime saranno di +34,9°C, con una percezione di +33,8°C. Il vento sarà vivace, attorno ai 10,7km/h, proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità salirà all’82%.

Sera

La sera a Faenza si prevedono piogge moderate con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saranno intorno ai +22,4°C, con una percezione di +22,9°C. Il vento sarà vivace, attorno ai 13,8km/h, proveniente da Nord Ovest. L’umidità salirà all’84%.

In conclusione, il fine settimana a Faenza si preannuncia variabile con precipitazioni prevalentemente nel pomeriggio e nella serata di Sabato e Domenica. Le temperature massime saranno elevate, con un calo previsto per la giornata di Domenica. Restate aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti.

