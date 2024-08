Previsioni Meteo Fasano: tutti i dettagli per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 1 Settembre a Fasano indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 30,4°C nel primo pomeriggio, con una leggera diminuzione verso sera.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che salirà gradualmente fino a raggiungere i 29,8°C intorno alle ore 09:00. La brezza vivace proveniente da Nord – Nord Ovest contribuirà a mantenere un clima piacevole.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Fasano, con una temperatura che toccherà i 30,4°C intorno alle ore 15:00. Il vento proveniente da Nord sarà moderato, garantendo un’ulteriore sensazione di freschezza.

In serata, il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 26,6°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 1 Settembre a Fasano prevedono una giornata estiva con temperature gradevoli e cielo sereno. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, garantendo un clima ideale per godersi le bellezze di questa località pugliese.

Tutti i dati meteo di Domenica 1 Settembre a Fasano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.4° perc. +25.8° prob. 4 % 19.5 NO max 29.3 Maestrale 69 % 1013 hPa 4 cielo sereno +25° perc. +25.4° Assenti 19.3 NNO max 30.5 Maestrale 68 % 1013 hPa 7 cielo sereno +28° perc. +28.7° prob. 11 % 17.9 NNO max 20.3 Maestrale 53 % 1013 hPa 10 cielo sereno +30.1° perc. +30.4° prob. 12 % 19.5 N max 23.2 Tramontana 45 % 1012 hPa 13 cielo sereno +30.3° perc. +30.8° Assenti 18 N max 20.9 Tramontana 46 % 1011 hPa 16 cielo sereno +29.2° perc. +29.8° Assenti 14.6 NNO max 18.8 Maestrale 49 % 1011 hPa 19 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 8.4 NNO max 10 Maestrale 58 % 1011 hPa 22 cielo sereno +25.4° perc. +25.6° Assenti 6.1 O max 7.1 Ponente 60 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 19:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.