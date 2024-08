Previsioni Meteo Fermo: il bollettino per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo Fermo

La giornata di Venerdì a Fermo sarà caratterizzata da sole e cielo sereno, con temperature che raggiungeranno i +30°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Est soffierà a 13,6km/h. L’umidità si attesterà intorno al 43-46%. Sabato subirà una lieve variazione con un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Domenica il sole tornerà a splendere pieno, con temperature massime intorno ai +32°C. Un weekend caldo e soleggiato si prospetta per Fermo.

Venerdì 9 Agosto

Venerdì 9 Agosto si prospetta una giornata all’insegna del sole a Fermo. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +23°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno all’80% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +30°C verso le ore 9:00. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità di 13,6km/h. L’umidità diminuirà leggermente al 43%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +30°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo sempre da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà al 46%.

In serata, la situazione rimarrà stabile con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino ai +23°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una velocità più contenuta. L’umidità aumenterà leggermente al 59%.

Sabato 10 Agosto

Sabato 10 Agosto il tempo a Fermo subirà una leggera variazione. Durante la notte, il cielo sarà coperto per il 60% con una temperatura di +23°C. Il vento soffierà da Ovest a 8,3km/h.

Al mattino, le nuvole sparse copriranno il cielo per il 63% e le temperature si manterranno intorno ai +30°C. Il vento sarà sempre proveniente da Nord con una velocità di 9km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà nuovamente coperto per l’85% con temperature che raggiungeranno i +31°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a 16km/h da Nord Est.

In serata, le nuvole si diraderanno leggermente, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta al 94%. Le temperature si attesteranno sui +25°C con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest.

Domenica 11 Agosto

Domenica 11 Agosto il cielo tornerà a schiarirsi su Fermo. Durante la notte, le nuvole sparse copriranno il cielo per il 36% con una temperatura di +23,4°C. Il vento soffierà da Ovest a 7km/h.

Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa al 6% e temperature intorno ai +30°C. Il vento sarà proveniente da Nord Est con una velocità di 12,1km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 7% e temperature che raggiungeranno i +32°C. Il vento sarà sempre da Est – Nord Est con una velocità di 14,7km/h.

In serata, il cielo sarà limpido con una copertura nuvolosa al 3% e temperature intorno ai +25°C. Il vento sarà leggero provenendo da Sud Ovest.

Conclusioni

Il fine settimana a Fermo si preannuncia all’insegna del bel tempo, con temperature estive e cieli per lo più sereni. Sabato avremo una leggera variabilità con un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni in vista. Domenica il sole tornerà a splendere a pieno regime, regalando una giornata ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta. Sia sabato che domenica, le temperature massime si attesteranno intorno ai +32°C, garantendo un weekend caldo e soleggiato a Fermo.

