Previsioni Meteo Figline Valdarno: tutti i dettagli per domani domenica 25 agosto

Le previsioni meteo per Domenica 25 Agosto a Figline Valdarno prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si potranno osservare nubi sparse. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 34°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +21°C. La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una leggera brezza proveniente dal Nord e temperature in aumento fino a raggiungere i +31°C verso le ore 10:00. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +34°C. La sera sarà ancora piuttosto calda, con temperature intorno ai +25°C e un cielo sereno.

In base alle previsioni, possiamo concludere che Domenica 25 Agosto a Figline Valdarno sarà una giornata calda e soleggiata, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Tuttavia, è consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi frequentemente, date le alte temperature previste. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che si attesteranno su valori simili a quelli di Domenica.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.6° perc. +19.8° Assenti 2.3 E max 2.8 Levante 85 % 1016 hPa 4 cielo sereno +18.8° perc. +18.9° Assenti 2.1 ENE max 2.3 Grecale 83 % 1016 hPa 7 cielo sereno +25.6° perc. +25.7° Assenti 4.3 ONO max 5.5 Maestrale 58 % 1016 hPa 10 cielo sereno +31.6° perc. +30.9° Assenti 9.3 O max 11.1 Ponente 34 % 1015 hPa 13 cielo coperto +34.1° perc. +32.9° Assenti 11.4 ONO max 13.6 Maestrale 27 % 1014 hPa 16 nubi sparse +32.6° perc. +31.3° Assenti 14.1 O max 13.5 Ponente 29 % 1013 hPa 19 cielo sereno +23.7° perc. +23.5° Assenti 6.1 ONO max 7.8 Maestrale 54 % 1014 hPa 22 cielo sereno +21.4° perc. +21.3° Assenti 4.4 N max 5.4 Tramontana 63 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:57

