Previsioni Meteo Fiumicino: il bollettino per mercoledì 28 agosto

Mercoledì 28 Agosto a Fiumicino si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente fino a raggiungere il suo picco massimo intorno alle ore 08:00 con cielo coperto al 95%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +22,3°C e i +29,6°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore a quella effettiva, garantendo un certo grado di comfort termico.

Durante il pomeriggio, il cielo si schiarirà leggermente, con la comparsa di nubi sparse che lasceranno spazio a tratti di cielo sereno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +29,6°C, mentre la percezione della temperatura potrà raggiungere i +30,2°C. Il vento soffierà prevalentemente da ovest con intensità variabile, garantendo un piacevole venticello.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si manterrà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i +26,1°C intorno alle ore 23:00. Il vento tenderà a diminuire d’intensità, mantenendo comunque una brezza leggera che favorirà una piacevole sensazione di frescura.

In base alla situazione meteo attesa per i prossimi giorni a Fiumicino, possiamo prevedere una stabilità delle condizioni atmosferiche con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi e temperature che si manterranno su valori simili a quelli registrati mercoledì. Le precipitazioni sono previste assenti, garantendo giornate piacevoli e ideali per godersi il clima estivo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 28 Agosto a Fiumicino

V (km/h) Umidità Pressione 3 poche nuvole +22.6° perc. +22.1° Assenti 13.4 NNE max 16.2 Grecale 47 % 1015 hPa 6 nubi sparse +23.7° perc. +23.7° Assenti 12.7 NNE max 15.7 Grecale 58 % 1015 hPa 9 cielo coperto +29° perc. +29.4° Assenti 5.2 NNE max 6.8 Grecale 48 % 1016 hPa 12 nubi sparse +28.8° perc. +29.8° Assenti 16.1 O max 13.6 Ponente 53 % 1015 hPa 15 poche nuvole +28.1° perc. +29.8° prob. 4 % 19 ONO max 18.8 Maestrale 62 % 1015 hPa 18 poche nuvole +27° perc. +28.5° prob. 4 % 14.4 ONO max 16.8 Maestrale 65 % 1015 hPa 21 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° prob. 4 % 8.7 NNO max 10.6 Maestrale 63 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 19:45

