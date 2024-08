Previsioni Meteo Floridia: tutti i dettagli per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a Floridia promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature estive.

Meteo a Floridia:

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +28°C. La mattina si prevede un cielo limpido e temperature in aumento, con valori che potranno superare i +30°C. Nel pomeriggio, sono attese nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 35%, ma senza precipitazioni. Le temperature massime saranno di circa +31°C. Anche la sera si presenterà con un cielo sereno e temperature gradevoli attorno ai +29°C.

Considerazioni finali:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Floridia indicano un clima stabile e soleggiato, con temperature che si manterranno elevate. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi a sufficienza, considerando le temperature che potranno superare i +30°C. Inoltre, non sono previste precipitazioni significative, garantendo così giornate ideali per godersi il bel tempo e le bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.9° perc. +29.5° Assenti 7 NO max 7.8 Maestrale 61 % 1016 hPa 4 cielo sereno +27.5° perc. +29° Assenti 3.8 NNO max 5 Maestrale 62 % 1016 hPa 7 cielo sereno +29.8° perc. +31.2° Assenti 7.6 NE max 7.6 Grecale 53 % 1017 hPa 10 cielo sereno +31.6° perc. +33.7° Assenti 13 E max 12.2 Levante 50 % 1016 hPa 13 nubi sparse +30.7° perc. +32.5° Assenti 10 SSE max 10 Scirocco 52 % 1016 hPa 16 poche nuvole +31.3° perc. +33.8° Assenti 8.2 SSE max 13.2 Scirocco 53 % 1014 hPa 19 cielo sereno +29.4° perc. +31.4° Assenti 4.2 NNO max 8.5 Maestrale 58 % 1014 hPa 22 cielo sereno +28.6° perc. +29.7° Assenti 9.1 NNO max 10.4 Maestrale 55 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 19:52

