Previsioni Meteo Floridia: tutti i dettagli per domani domenica 18 agosto

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Floridia prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio.

Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai +28,9°C. La velocità del vento sarà di circa 7,8km/h proveniente da Nord – Nord Ovest.

Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà sereno con un aumento della temperatura fino a raggiungere i +31,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non sono previste precipitazioni. Il vento soffierà da Est – Nord Est con una velocità di 6,7km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica vedrà un cielo parzialmente coperto con una probabilità di piogge molto bassa. Le temperature massime saranno di circa +33,2°C con una sensazione termica di +33,3°C. Il vento aumenterà la sua intensità provenendo da Sud Ovest con raffiche fino a 24,5km/h.

In serata, il cielo sarà nuovamente parzialmente nuvoloso con temperature in calo intorno ai +26,3°C. Il vento sarà moderato proveniente da Ovest con una velocità di 7,3km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Floridia indicano una giornata con temperature elevate e un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni significative, ma si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento durante la giornata. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni a Floridia.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.9° perc. +28.2° Assenti 7.3 ONO max 7.8 Maestrale 48 % 1010 hPa 4 cielo sereno +27.2° perc. +27.4° Assenti 8.2 NO max 9 Maestrale 47 % 1010 hPa 7 cielo sereno +30.2° perc. +30° Assenti 7.9 N max 9.3 Tramontana 41 % 1010 hPa 10 poche nuvole +31.7° perc. +32.6° Assenti 9 ESE max 14.6 Scirocco 44 % 1010 hPa 13 cielo coperto +31.7° perc. +32.6° Assenti 12 SSE max 21.1 Scirocco 44 % 1009 hPa 16 nubi sparse +32.8° perc. +32.6° prob. 1 % 20.3 OSO max 28.2 Libeccio 35 % 1007 hPa 19 nubi sparse +28.3° perc. +29° Assenti 11.4 O max 24.1 Ponente 52 % 1008 hPa 22 nubi sparse +26.8° perc. +27.9° Assenti 4.9 OSO max 7.6 Libeccio 61 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 19:43

