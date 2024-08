Previsioni Meteo Floridia: tutti i dettagli per domani domenica 4 agosto

MeteoWeb

Domenica 4 Agosto a Floridia si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le previsioni del tempo indicano cielo sereno per gran parte della giornata, con poche nuvole presenti nel pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i +31,3°C durante le ore centrali della giornata.

Nel dettaglio, la mattinata si presenterà con cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est. Le temperature oscilleranno tra i +29,4°C e i +31°C, con un’umidità intorno al 53-54%. Nel corso della mattinata, il vento aumenterà leggermente di intensità, mantenendo comunque condizioni di ventilazione gradevoli.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole sparse, garantendo un’abbondante presenza di sole. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31,3°C, con una leggera diminuzione dell’umidità al 54%. Il vento soffierà da Est – Sud Est con una velocità di circa 18,2km/h.

In serata, il cielo rimarrà sereno con pochissime nuvole, e le temperature si manterranno piacevoli attorno ai +27,2°C. Il vento sarà ancora presente, seppur con minore intensità rispetto al pomeriggio, proveniente da diverse direzioni.

Considerando le previsioni meteo per i prossimi giorni a Floridia, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e stabilità atmosferica. Le temperature dovrebbero rimanere costanti, con leggere variazioni, e il vento continuerà a soffiare in modo moderato. In conclusione, Domenica 4 Agosto si prospetta come una giornata ideale per godersi il bel tempo e le temperature estive a Floridia.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Agosto a Floridia

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +28.9° perc. +30° Assenti 2.1 NNE max 4.2 Grecale 54 % 1008 hPa 4 nubi sparse +28° perc. +28.8° Assenti 2.3 SO max 4.6 Libeccio 54 % 1008 hPa 7 cielo sereno +30° perc. +31.7° Assenti 8.8 NE max 12.6 Grecale 54 % 1009 hPa 10 cielo sereno +31.1° perc. +33.9° Assenti 17.1 E max 14.1 Levante 55 % 1009 hPa 13 cielo sereno +31.2° perc. +33.8° Assenti 16.6 ESE max 13.6 Scirocco 54 % 1008 hPa 16 poche nuvole +30.1° perc. +32.3° Assenti 11.9 SE max 11.3 Scirocco 56 % 1008 hPa 19 cielo sereno +27.5° perc. +29.5° Assenti 2.8 SSE max 5.2 Scirocco 68 % 1009 hPa 22 cielo sereno +27.2° perc. +28.9° Assenti 2.2 NNO max 3.3 Maestrale 67 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:00

