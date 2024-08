Previsioni Meteo Foggia: tutti i dettagli per domani martedì 13 agosto

MeteoWeb

Martedì 13 Agosto a Foggia si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con punte massime attese nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +29°C. Nel corso della mattinata, le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i +37°C verso le ore centrali del giorno.

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, con temperature che potranno superare i +39°C. Sarà importante proteggersi dal caldo e idratarsi adeguatamente.

In serata è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con cielo che diventerà via via più coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai +28°C.

Le previsioni per i prossimi giorni a Foggia indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature elevate e cielo generalmente sereno. Sarà consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Martedì 13 Agosto a Foggia

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 1.6 SO max 1.9 Libeccio 49 % 1010 hPa 4 cielo sereno +25.4° perc. +25.3° Assenti 1.4 S max 2.7 Ostro 51 % 1010 hPa 7 cielo sereno +31.6° perc. +30.8° Assenti 1.9 ESE max 2.3 Scirocco 34 % 1010 hPa 10 cielo sereno +37.8° perc. +36.6° Assenti 6.3 ENE max 4.8 Grecale 21 % 1009 hPa 13 cielo sereno +39.6° perc. +38.2° Assenti 18.7 ENE max 14.9 Grecale 18 % 1008 hPa 16 cielo sereno +35.2° perc. +34.6° prob. 11 % 16.1 N max 20.2 Tramontana 28 % 1009 hPa 19 cielo coperto +28.8° perc. +29.6° Assenti 4.9 NNO max 9.1 Maestrale 52 % 1010 hPa 22 nubi sparse +27.2° perc. +28° Assenti 2.8 S max 4 Ostro 55 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 19:56

