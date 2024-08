Previsioni Meteo Follonica: il bollettino per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo Follonica: Variazione Condizioni Atmosferiche

Le previsioni meteo per Follonica mostrano una variazione significativa nei prossimi giorni. Lunedì si prevedono piogge moderate, con cielo coperto martedì. Mercoledì sarà una giornata serena, mentre giovedì il cielo sarà nuvoloso. Si consiglia di rimanere aggiornati su eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Lunedì 19 Agosto

Nella notte a Follonica avremo cielo sereno con una copertura nuvolosa al 4% e una temperatura di +21,3°C percepita come +21,5°C. Il vento soffierà da Nord Est a 11,8km/h con raffiche fino a 16,8km/h. L’umidità sarà al 76% con una pressione atmosferica di 1006hPa.

La mattina il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 4% e una temperatura che raggiungerà i +29,3°C con una percezione di +29°C. Il vento sarà orientato a Est con una velocità di 11,6km/h e raffiche fino a 16,4km/h. L’umidità sarà al 41% con una pressione di 1007hPa.

Nel pomeriggio le nuvole sparse copriranno il cielo al 31% con una temperatura di +29,5°C percepita come +29,9°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 6,2km/h con raffiche fino a 12,2km/h. Possibilità di piogge deboli con una probabilità del 34% e un’umidità al 47%.

In serata la copertura nuvolosa aumenterà al 100% con piogge moderate e una temperatura di +27,4°C percepita come +28,3°C. Il vento sarà orientato a Ovest con una velocità di 5,5km/h e raffiche fino a 14,5km/h. Le precipitazioni saranno di 1.37mm con un’umidità al 56% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

Martedì 20 Agosto

Durante la notte il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura di +21,4°C percepita come +21,8°C. Il vento soffierà da Nord Est a 6,2km/h con raffiche fino a 6,4km/h. L’umidità sarà al 82% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Al mattino il cielo rimarrà coperto al 100% con una temperatura che si attesterà sui +27,7°C percepita come +28,5°C. Il vento sarà orientato a Nord con una velocità di 10,7km/h e raffiche fino a 16,3km/h. L’umidità sarà al 54% con una pressione di 1011hPa.

Nel pomeriggio le nuvole sparse copriranno il cielo al 80% con una temperatura di +27,8°C percepita come +29°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 17,8km/h con raffiche fino a 20,3km/h. L’umidità sarà al 59%.

In serata le nuvole sparse continueranno a dominare il cielo con una copertura nuvolosa al 62% e una temperatura di +24,9°C percepita come +25,4°C. Il vento sarà orientato a Nord – Nord Ovest a 11,5km/h con raffiche fino a 12,8km/h. L’umidità sarà al 76% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Durante la notte avremo un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 25% e una temperatura di +23,3°C percepita come +23,9°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 11,9km/h con raffiche fino a 14km/h. L’umidità sarà al 83%.

La mattina il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0% e una temperatura che raggiungerà i +29,1°C con una percezione di +30,3°C. Il vento sarà orientato a Nord Ovest con una velocità di 11,4km/h e raffiche fino a 14,3km/h. L’umidità sarà al 54%.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0% e una temperatura di +30,3°C percepita come +32,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 19km/h con raffiche fino a 20,2km/h. L’umidità sarà al 54%.

In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0% e una temperatura di +30,5°C percepita come +32,1°C. Il vento sarà orientato a Ovest – Nord Ovest a 19,1km/h con raffiche fino a 18,7km/h. L’umidità sarà al 52% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Giovedì 22 Agosto

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 29% e una temperatura di +24°C percepita come +24,3°C. Il vento soffierà da Nord a 6,9km/h con raffiche fino a 7,3km/h. L’umidità sarà al 69% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al mattino il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 3% e una temperatura che si attesterà sui +27,2°C percepita come +28,1°C. Il vento sarà orientato a Sud – Sud Est a 3,1km/h con raffiche fino a 4,2km/h. L’umidità sarà al 57% con una pressione di 1013hPa.

Nel pomeriggio le poche nuvole copriranno il cielo al 11% con una temperatura di +29,3°C percepita come +30,4°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 7,7km/h con raffiche fino a 6,3km/h. L’umidità sarà al 53%.

In serata le nubi sparse copriranno il cielo al 62% con una temperatura di +24,9°C percepita come +25,4°C. Il vento sarà orientato a Nord – Nord Ovest a 11,5km/h con raffiche fino a 12,8km/h. L’umidità sarà al 76% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

In base alle previsioni meteo per Follonica, possiamo osservare una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con piogge moderate il Lunedì, cielo coperto il Martedì, sereno il Mercoledì e nuvoloso il Giovedì. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

