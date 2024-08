Previsioni Meteo Follonica: tutti i dettagli per il weekend 30 Agosto – 1 Settembre

MeteoWeb

Condizioni meteo a Follonica per il weekend:

Venerdì, cielo sereno con temperature fino a 31,2°C. Vento da Ovest-Nord Ovest fino a 19,1km/h. Sabato, cielo sereno con leggera copertura nuvolosa, temperature fino a 33,1°C. Vento da Ovest fino a 16,6km/h. Domenica, coperto al mattino, sereno pomeriggio con 30,5°C. Vento da Sud Ovest. Weekend stabile, ideale per attività all’aperto, con cieli sereni, venti leggeri e umidità contenuta. Consigliata protezione solare e idratazione.

Venerdì 30 Agosto

Nel corso della notte a Follonica il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 24,8°C e una leggera brezza proveniente da Nord con raffiche fino a 8,7km/h. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

La mattina il cielo resterà sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i 31,2°C intorno alle 10:00. Il vento soffierà da Ovest con intensità crescente, fino a 11,1km/h alle 11:00. L’umidità diminuirà al 42%.

Nel pomeriggio il cielo continuerà ad essere sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 31°C. Il vento aumenterà la sua intensità, con raffiche fino a 19,1km/h da Ovest – Nord Ovest. L’umidità salirà leggermente al 49%.

In serata il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole, le temperature si abbasseranno gradualmente fino a 25,1°C intorno alle 23:00. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità di 13,3km/h. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Sabato 31 Agosto

Durante la notte il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa del 8% e temperature intorno ai 25°C. Il vento soffierà da Nord con raffiche fino a 12,2km/h. L’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

La mattina il cielo resterà sereno, con temperature che raggiungeranno i 33°C intorno alle 10:00. Il vento sarà debole proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 36%.

Nel pomeriggio il cielo si coprirà leggermente, con una copertura nuvolosa del 52% e temperature intorno ai 33,1°C. Il vento aumenterà la sua intensità, con raffiche fino a 16,6km/h da Ovest. L’umidità salirà al 40%.

In serata il cielo sarà coperto, con una copertura nuvolosa del 100% e temperature intorno ai 27°C. Il vento soffierà da Nord con una velocità di 13,9km/h. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Domenica 1 Settembre

Durante la notte il cielo sarà coperto, con una copertura nuvolosa del 97% e temperature intorno ai 25,8°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità di 9,3km/h. L’umidità sarà del 43% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

La mattina il cielo rimarrà coperto, con temperature che raggiungeranno i 31,9°C intorno alle 11:00. Il vento sarà debole proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà del 35%.

Nel pomeriggio il cielo si libererà dalle nuvole, con una copertura nuvolosa del 8% e temperature intorno ai 30,5°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 13,6km/h. L’umidità sarà del 45%.

In serata il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa del 3% e temperature intorno ai 29,8°C. Il vento sarà debole proveniente da Ovest. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

In conclusione, il fine settimana a Follonica si prospetta con condizioni meteo stabili e temperature elevate, ideali per godersi il mare e le attività all’aperto. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da cieli sereni o poco nuvolosi, con venti leggeri e umidità contenuta. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi frequentemente per godere appieno delle giornate estive in riva al mare.

