Previsioni Meteo Follonica: tutti i dettagli per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo Follonica

Le prossime giornate a Follonica saranno caratterizzate da un clima stabile e soleggiato, con temperature in aumento. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà significativa. Venti leggeri provenienti da diverse direzioni accompagneranno le giornate, con una pressione atmosferica costante. Si consiglia di proteggersi dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione per affrontare al meglio le giornate calde in arrivo.

Lunedì 12 Agosto

Notte

Durante la notte a Follonica, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 25°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est a una velocità di 4,3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 61% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a 32,2°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest a una velocità di 4,3km/h. L’umidità sarà del 47% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime raggiungeranno i 33°C, con una brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 11km/h. L’umidità si manterrà intorno al 43% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Sera

In serata il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si abbasseranno leggermente fino a 25,4°C, con una bava di vento proveniente da Est – Nord Est a una velocità di 4,5km/h. L’umidità salirà al 67% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Martedì 13 Agosto

Notte

Durante la notte a Follonica, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 24,8°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est a una velocità di 4,8km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 67% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a 31,3°C, con una brezza leggera proveniente da Sud a una velocità di 5,3km/h. L’umidità sarà del 48% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime raggiungeranno i 33,8°C, con una brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 11,6km/h. L’umidità si manterrà intorno al 47% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Sera

In serata il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si abbasseranno leggermente fino a 24,5°C, con una bava di vento proveniente da Est – Nord Est a una velocità di 4km/h. L’umidità salirà al 79% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mercoledì 14 Agosto

Notte

Durante la notte a Follonica, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 23,7°C, con una brezza leggera proveniente da Est – Nord Est a una velocità di 6km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 77% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a 31,1°C, con una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Ovest a una velocità di 3km/h. L’umidità sarà del 48% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime raggiungeranno i 33,4°C, con una brezza leggera proveniente da Sud Ovest a una velocità di 5,3km/h. L’umidità si manterrà intorno al 48% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Sera

In serata il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si abbasseranno leggermente fino a 24,7°C, con una bava di vento proveniente da Est – Nord Est a una velocità di 3,3km/h. L’umidità salirà al 79% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Giovedì 15 Agosto

Notte

Durante la notte a Follonica, il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 47%. Le temperature si manterranno intorno ai 24°C, con una brezza leggera proveniente da Est – Nord Est a una velocità di 5,3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 76% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 90%. Le temperature saliranno fino a 23,9°C, con una brezza leggera proveniente da Est – Nord Est a una velocità di 5,3km/h. L’umidità sarà del 73% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 54%. Le temperature massime raggiungeranno i 23,5°C, con una bava di vento proveniente da Est – Nord Est a una velocità di 3,6km/h. L’umidità si manterrà intorno al 73% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera

In serata il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa del 24%. Le temperature si abbasseranno leggermente fino a 23,3°C, con una bava di vento proveniente da Est – Nord Est a una velocità di 5km/h. L’umidità salirà al 70% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Alla luce delle previsioni meteo per i prossimi giorni a Follonica, si prevede un clima stabile e soleggiato con temperature elevate. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi frequentemente per affrontare al meglio le giornate calde in programma.

