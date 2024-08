Previsioni Meteo Forlì: il bollettino per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 26 Agosto a Forlì prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto e possibili precipitazioni nel corso della serata. Le temperature si manterranno elevate durante la giornata, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 67% e il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23°C.

Al risveglio, la mattina si presenterà nuvolosa al 100%, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i +29,5°C verso le ore 10:00. La brezza leggera soffierà da Est – Nord Est con velocità intorno ai 7km/h.

Nel primo pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che si manterranno intorno ai +31°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est con una velocità di circa 8km/h.

La situazione non cambierà nel corso della sera, con cielo coperto e possibilità di piogge leggere. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +24°C.

In conclusione, Lunedì 26 Agosto a Forlì sarà caratterizzato da cielo coperto, temperature elevate e possibili precipitazioni nel corso della serata. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 26 Agosto a Forlì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.8° perc. +23.7° Assenti 5.8 OSO max 5.9 Libeccio 55 % 1013 hPa 3 cielo coperto +22.8° perc. +22.7° Assenti 6.2 O max 6.2 Ponente 58 % 1013 hPa 6 cielo coperto +24.1° perc. +24.1° Assenti 6.1 O max 8 Ponente 60 % 1014 hPa 9 cielo coperto +28.4° perc. +29.4° Assenti 6.9 NE max 8.5 Grecale 55 % 1014 hPa 12 cielo coperto +31.2° perc. +31.8° Assenti 7.4 E max 5.9 Levante 44 % 1012 hPa 15 cielo coperto +31.9° perc. +32.3° Assenti 9.7 ENE max 5.9 Grecale 41 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +26.3° perc. +26.3° 0.27 mm 7.8 ESE max 8.3 Scirocco 61 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +24.1° perc. +24.4° 0.18 mm 7.4 SSO max 7.3 Libeccio 68 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:53

