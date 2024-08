Previsioni Meteo Forlì: il bollettino per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Forlì si prospetta una giornata caratterizzata da cambiamenti climatici repentini. Le previsioni meteo indicano un’alternanza tra nubi sparse, poche nuvole e piogge leggere lungo l’arco della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai +25°C. Nel corso della mattinata, le nuvole aumenteranno leggermente, ma senza portare precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica subirà una svolta con l’arrivo di piogge leggere e un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature massime toccheranno i +36°C nelle ore centrali del giorno, ma caleranno rapidamente con l’arrivo delle precipitazioni.

In serata, le piogge leggere persistono, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23°C, mantenendo un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sabato 17 Agosto a Forlì indicano una giornata instabile, con un’alternanza tra schiarite e piogge leggere. È consigliabile prestare attenzione all’evolversi delle condizioni meteo e munirsi di un ombrello in caso di precipitazioni improvvise. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni a Forlì per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Forlì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.9° perc. +24.1° Assenti 11.5 SO max 14.8 Libeccio 64 % 1013 hPa 3 poche nuvole +22.5° perc. +22.5° Assenti 5.5 OSO max 5.7 Libeccio 66 % 1013 hPa 6 poche nuvole +25.8° perc. +25.8° Assenti 5.1 OSO max 6.2 Libeccio 53 % 1013 hPa 9 poche nuvole +32.8° perc. +32.4° Assenti 6.8 NNO max 7.5 Maestrale 34 % 1012 hPa 12 nubi sparse +36.6° perc. +35.7° Assenti 13 NNE max 18.6 Grecale 24 % 1010 hPa 15 nubi sparse +30.4° perc. +31.1° prob. 22 % 23.2 ESE max 31.4 Scirocco 46 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +25° perc. +25.2° 0.15 mm 18 SO max 35.8 Libeccio 65 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +22.7° perc. +22.7° 0.22 mm 11.6 SSO max 16.1 Libeccio 66 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 20:09

