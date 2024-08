Previsioni Meteo Formigine: tutti i dettagli per domani martedì 13 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 13 Agosto a Formigine prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +26,5°C. Nel corso della mattinata, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +32,7°C intorno alle ore 09:00. Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà in parte nuvoloso con una copertura che aumenterà fino al 97% intorno alle ore 13:00, quando la temperatura massima toccherà i +37,8°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, le nubi si diraderanno leggermente, mantenendo comunque una copertura intorno all’85% e temperature che si attesteranno intorno ai +34,1°C.

Le condizioni del vento saranno prevalentemente di brezza leggera, con velocità comprese tra i 4,5km/h e i 6,7km/h durante la mattina, mentre nel pomeriggio si potranno registrare raffiche fino a 16,5km/h provenienti da direzione Nord. Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, con un’umidità che oscillerà tra il 29% e il 61%.

In base alle previsioni, la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1011hPa al mattino, per poi diminuire leggermente nel corso della giornata, attestandosi sui 1007hPa verso sera.

Considerando le condizioni attese per Martedì 13 Agosto, si prevede un leggero peggioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi a Formigine, con un aumento della copertura nuvolosa e una diminuzione delle temperature massime. Tuttavia, non sono previste precipitazioni significative nel breve termine.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.5° perc. +25.6° Assenti 5.5 SSO max 5.2 Libeccio 56 % 1011 hPa 3 cielo sereno +24.5° perc. +24.6° Assenti 4.4 OSO max 5.8 Libeccio 59 % 1010 hPa 6 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 4.5 O max 6.4 Ponente 54 % 1011 hPa 9 cielo sereno +32.7° perc. +32.9° Assenti 6.7 NNO max 6.8 Maestrale 38 % 1011 hPa 12 poche nuvole +37.1° perc. +36.8° Assenti 12.3 N max 14.7 Tramontana 26 % 1009 hPa 15 cielo coperto +37.8° perc. +37.1° Assenti 13.1 NNO max 13.8 Maestrale 23 % 1007 hPa 18 cielo coperto +31.1° perc. +31° Assenti 5.9 E max 13.1 Levante 40 % 1008 hPa 21 cielo sereno +27.1° perc. +27.5° Assenti 8 SO max 9.1 Libeccio 51 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 20:21

