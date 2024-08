Previsioni Meteo Formigine: tutti i dettagli per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 10 Agosto a Formigine indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà completamente sereno con una leggera brezza proveniente dall’Est – Nord Est. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,5°C alle 06:00, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +35,2°C alle 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature continueranno ad aumentare, con punte di +37,3°C alle 15:00 e +37,3°C alle 16:00. Il vento sarà moderato proveniente dal Nord Est.

In serata, il cielo rimarrà sereno con temperature che si abbasseranno gradualmente, attestandosi intorno ai +26,7°C alle 22:00 e +26,3°C alle 23:00. Il vento sarà leggero proveniente dal Sud.

Le condizioni meteo a Formigine per i prossimi giorni si prevedono stabili, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +25.1° perc. +25.3° Assenti 4.4 SSO max 6 Libeccio 60 % 1017 hPa 3 cielo sereno +23.9° perc. +24° Assenti 2.5 SO max 4.7 Libeccio 64 % 1017 hPa 6 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 1 SSO max 1.9 Libeccio 55 % 1019 hPa 9 cielo sereno +32.3° perc. +32° Assenti 8.3 ENE max 9 Grecale 36 % 1019 hPa 12 cielo sereno +36.2° perc. +36.2° Assenti 10.8 ENE max 8.2 Grecale 29 % 1018 hPa 15 cielo sereno +37.3° perc. +37.6° Assenti 13.5 NE max 10.4 Grecale 28 % 1017 hPa 18 cielo sereno +32.4° perc. +33.2° Assenti 14.2 ENE max 25.8 Grecale 42 % 1017 hPa 21 cielo sereno +27.3° perc. +28.1° Assenti 3.7 SSE max 8.1 Scirocco 56 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 20:25

