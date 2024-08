Previsioni Meteo Formigine: tutti i dettagli per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 17 Agosto a Formigine prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con temperature in aumento, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni leggere che potrebbero proseguire anche in serata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature saranno in rapido aumento, con valori che raggiungeranno i 31,5°C alle 09:00 e i 34,6°C alle 11:00. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche fino a 10,9km/h provenienti da Nord – Nord Est.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà con l’arrivo di precipitazioni leggere. Alle 15:00 è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 43% e una temperatura di 32,5°C. Le precipitazioni potrebbero intensificarsi alle 16:00 e alle 17:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 63% e temperature in calo fino a 28,9°C.

In serata, il cielo sarà nuvoloso con possibilità di piogge leggere. Alle 21:00 è attesa pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 91% e una temperatura di 25,4°C. Le precipitazioni potrebbero continuare anche alle 22:00 e alle 23:00, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 92% e temperature stabili intorno ai 25,5°C.

In conclusione, Sabato 17 Agosto a Formigine sarà caratterizzato da un inizio di giornata soleggiato e caldo, seguito da precipitazioni nel pomeriggio e in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare eventuali piogge. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Formigine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.7° perc. +23.7° Assenti 7.9 OSO max 11.6 Libeccio 61 % 1014 hPa 3 poche nuvole +22.7° perc. +22.5° Assenti 6.6 SO max 7.8 Libeccio 56 % 1013 hPa 6 poche nuvole +25.2° perc. +24.9° Assenti 3.5 OSO max 5.2 Libeccio 46 % 1013 hPa 9 cielo sereno +31.5° perc. +30.9° Assenti 4.2 NE max 5.5 Grecale 35 % 1013 hPa 12 cielo sereno +35.6° perc. +34.6° Assenti 11.6 NNE max 14.3 Grecale 25 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +32.5° perc. +31.5° 0.1 mm 4.9 NNE max 7.8 Grecale 31 % 1008 hPa 18 nubi sparse +26.7° perc. +27.4° prob. 28 % 15.3 S max 24.3 Ostro 54 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +25.4° perc. +25.5° 0.15 mm 10.9 S max 15.2 Ostro 61 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 20:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.