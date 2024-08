Previsioni Meteo Formigine: tutti i dettagli per domani venerdì 30 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Formigine prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con un cielo sereno che accompagnerà i residenti e i visitatori della città.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +22°C. La mattina proseguirà con condizioni di bel tempo, con temperature in aumento fino a raggiungere i +34°C nelle ore centrali del giorno. Nel pomeriggio, il termometro si manterrà su valori elevati, con punte di +35°C. Anche la sera sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli attorno ai +26°C.

Per quanto riguarda il vento, soffierà prevalentemente da direzione Ovest – Sud Ovest con intensità che si manterrà nella categoria della brezza leggera. Le raffiche di vento saranno assenti, garantendo una giornata tranquilla dal punto di vista meteorologico.

Le precipitazioni saranno del tutto assenti, e l’umidità si manterrà su valori intorno al 50%. La pressione atmosferica sarà stabile attorno ai 1016hPa.

In conclusione, Venerdì 30 Agosto a Formigine sarà caratterizzato da condizioni meteo ideali per svolgere attività all’aperto e godersi una giornata all’insegna del sole e del caldo. Le previsioni per i prossimi giorni confermano un trend di bel tempo e temperature estive, perfette per chi desidera trascorrere del tempo all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Venerdì 30 Agosto a Formigine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.4° perc. +24.2° Assenti 6.8 OSO max 8.1 Libeccio 52 % 1017 hPa 3 cielo sereno +23.2° perc. +23° Assenti 5.7 OSO max 6.8 Libeccio 55 % 1017 hPa 6 cielo sereno +24.5° perc. +24.4° Assenti 6.2 OSO max 8.5 Libeccio 55 % 1017 hPa 9 cielo sereno +30.9° perc. +30.7° Assenti 4.8 NNO max 4.3 Maestrale 39 % 1017 hPa 12 cielo sereno +34.8° perc. +33.9° Assenti 6.5 NE max 5 Grecale 27 % 1015 hPa 15 cielo sereno +35.2° perc. +33.9° Assenti 7.7 ENE max 4.8 Grecale 24 % 1014 hPa 18 cielo sereno +29.4° perc. +28.6° Assenti 7.3 SE max 9.3 Scirocco 36 % 1014 hPa 21 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 8.1 SO max 9.9 Libeccio 46 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.