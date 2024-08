Previsioni Meteo Francavilla Fontana: il bollettino per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 17 Agosto a Francavilla Fontana prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 35,5°C intorno alle 10:00. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche fino a 15km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente e la probabilità di precipitazioni aumenterà. Verso le 14:00 è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 61% e una temperatura di 35,4°C. Le precipitazioni potrebbero intensificarsi nel corso del pomeriggio, con pioggia moderata attesa intorno alle 16:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 41,8km/h con raffiche da Ovest – Nord Ovest.

In serata, il cielo sarà nuvoloso con possibilità di piogge sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 27°C con una leggera diminuzione durante la notte. La copertura nuvolosa sarà ancora significativa, con una probabilità del 77% di nuvole sparse intorno alle 18:00. La velocità del vento diminuirà, con brezze leggere provenienti da diverse direzioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Francavilla Fontana indicano un sabato caratterizzato da un aumento della nuvolosità e delle precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature rimarranno elevate, ma potrebbero subire variazioni in base all’evolversi delle condizioni atmosferiche. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Francavilla Fontana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 10.7 NNO max 18.3 Maestrale 57 % 1012 hPa 4 cielo sereno +25° perc. +25.3° Assenti 8.4 N max 12 Tramontana 67 % 1012 hPa 7 poche nuvole +31.2° perc. +31.3° Assenti 6.4 O max 10.4 Ponente 41 % 1012 hPa 10 nubi sparse +35.5° perc. +35.4° Assenti 7.3 ONO max 15 Maestrale 30 % 1011 hPa 13 nubi sparse +36.1° perc. +36° Assenti 11 NNE max 13.2 Grecale 29 % 1009 hPa 16 pioggia moderata +28.4° perc. +28.8° 1.26 mm 31.9 ONO max 41.8 Maestrale 49 % 1011 hPa 19 cielo coperto +27° perc. +27.7° Assenti 2.2 NE max 7.1 Grecale 55 % 1010 hPa 22 nubi sparse +25.7° perc. +25.9° Assenti 2.6 NNE max 4 Grecale 60 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 19:40

