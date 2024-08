Previsioni Meteo Frattamaggiore: il bollettino per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Frattamaggiore indicano un cielo sereno nella notte di Venerdì con temperature intorno ai +26,7°C. Durante il Sabato, il cielo si coprirà progressivamente, con una probabilità di pioggia del 4% in serata. Le temperature oscilleranno tra i +27°C e i +33°C. La Domenica, il cielo sarà nuvoloso con una probabilità di pioggia del 5% al mattino e dell’8% al pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con un’umidità in aumento. Un fine settimana variabile dal punto di vista meteorologico, con consigli di attenzione alle variazioni del tempo.

Venerdì 23 Agosto

Notte

Durante la notte a Frattamaggiore, il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,7°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità di 5,2km/h. L’umidità si attesterà intorno al 69% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +27,2°C con una leggera brezza da Nord – Nord Ovest. Durante le ore successive, le temperature saliranno fino a raggiungere i +33,2°C alle 11:00. Il vento soffierà da Sud Ovest con intensità variabile tra i 6km/h e i 15,5km/h.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno elevate. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +33°C con una brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 14,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 43% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà ancora sereno con temperature che si abbasseranno leggermente. Alle 18:00 la temperatura sarà di +29°C con una leggera brezza da Ovest – Nord Ovest. L’umidità aumenterà leggermente arrivando al 59% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sabato 24 Agosto

Notte

Durante la notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una temperatura di +27°C e una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest con velocità di 4,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 67% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina

La mattina inizierà con cielo sereno, ma gradualmente le nuvole aumenteranno. Alle 08:00 si registrerà una temperatura di +30,8°C con una brezza proveniente da Sud Ovest. Durante le ore successive, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 34% alle 12:00.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo si coprirà sempre di più, con nubi sparse e coperte. Alle 16:00 si registrerà una temperatura di +30°C con una brezza da Ovest. Le nubi aumenteranno fino al 98% alle 15:00 con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà coperto con una probabilità di pioggia del 4% alle 19:00. La temperatura si attesterà intorno ai 28,7°C con una leggera brezza da Ovest. L’umidità aumenterà al 50% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Domenica 25 Agosto

Notte

Durante la notte tra Sabato e Domenica, il cielo sarà coperto con una temperatura di +26,9°C e una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest con velocità di 6km/h. L’umidità si attesterà intorno al 62% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina

La mattina inizierà con un cielo coperto e una probabilità di pioggia del 5% alle 00:00. Alle 09:00 si registrerà una temperatura di +32,1°C con una brezza da Ovest. Durante le ore successive, la copertura nuvolosa diminuirà fino al 17% alle 11:00.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo si schiarirà leggermente, con nubi sparse e una temperatura che si manterrà intorno ai 33°C. Alle 15:00 si registrerà una probabilità di pioggia dell’8% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà nuvoloso con una probabilità di pioggia del 4% alle 17:00. La temperatura si attesterà intorno ai 29,4°C con una brezza da Ovest – Nord Ovest. L’umidità aumenterà al 45% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Frattamaggiore si preannuncia caldo e con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature saranno elevate, con un leggero aumento dell’umidità e la possibilità di precipitazioni nel corso della giornata di Sabato. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi ad un weekend variabile dal punto di vista meteorologico.

