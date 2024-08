Previsioni Meteo Frattamaggiore: tutti i dettagli per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Frattamaggiore mostrano condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente verso le ore centrali della giornata. Nel pomeriggio sono attese nubi sparse, con la possibilità di precipitazioni leggere. La sera il cielo sarà nuvoloso con probabilità di piogge leggere.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai 27-33°C, con una percezione di calore leggermente superiore a causa dell’umidità. Il vento soffierà prevalentemente da Ovest – Sud Ovest con intensità variabile.

Nel pomeriggio, le temperature massime raggiungeranno i 33-34°C, con un aumento della velocità del vento che potrà arrivare fino a 23km/h da Ovest – Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà intorno al 10-40%.

In serata, le temperature si manterranno intorno ai 25-27°C, con una copertura nuvolosa che tenderà ad aumentare. Il vento sarà moderato, con raffiche più intense da Nord Est.

In base alle condizioni attese per Giovedì 8 Agosto, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e di essere preparati a eventuali piogge leggere nel pomeriggio. Per i prossimi giorni a Frattamaggiore, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo con cieli più sereni e temperature stabili.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Agosto a Frattamaggiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.1° perc. +29.1° Assenti 6.8 O max 11.4 Ponente 71 % 1012 hPa 3 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 3.3 O max 5.9 Ponente 75 % 1012 hPa 6 cielo sereno +27.5° perc. +29.6° Assenti 1.3 NNO max 3.8 Maestrale 68 % 1013 hPa 9 poche nuvole +32° perc. +33.7° Assenti 9.4 OSO max 8 Libeccio 47 % 1013 hPa 12 nubi sparse +33.2° perc. +34.6° Assenti 19.5 OSO max 16.2 Libeccio 42 % 1012 hPa 15 cielo sereno +31.9° perc. +33.6° prob. 29 % 14.7 O max 16.4 Ponente 47 % 1012 hPa 18 nubi sparse +27.1° perc. +27.8° prob. 44 % 3.8 N max 6.6 Tramontana 54 % 1013 hPa 21 nubi sparse +25.8° perc. +25.9° prob. 24 % 5.1 N max 5.9 Tramontana 58 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:07

