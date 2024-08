Previsioni Meteo Frattamaggiore: tutti i dettagli per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 10 Agosto a Frattamaggiore indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà generalmente bassa, con cielo sereno al mattino e nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole, mentre le temperature si attesteranno intorno ai 27-28°C. Il vento soffierà da nord con intensità variabile tra i 4 e i 5 km/h.

Al risveglio, la mattina si presenterà con un cielo sereno e una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 34-36°C verso le ore centrali della giornata. Il vento sarà prevalentemente orientato da est a sud-est, con una velocità tra i 3 e i 5 km/h.

Nel primo pomeriggio, il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse, con temperature che potranno superare i 37°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo da sud con raffiche fino a 14 km/h.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo tornerà a essere sereno, con una leggera presenza di nuvole. Le temperature si manterranno elevate, attorno ai 31-32°C, mentre il vento soffierà da nord con una velocità tra i 6 e gli 8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sabato 10 Agosto a Frattamaggiore prevedono una giornata calda e soleggiata, con temperature elevate e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le dovute precauzioni per proteggersi dal caldo. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle condizioni meteo dei prossimi giorni a Frattamaggiore.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Agosto a Frattamaggiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.5° perc. +29.4° Assenti 4.4 NNO max 4.9 Maestrale 67 % 1015 hPa 3 cielo sereno +26.9° perc. +28.1° Assenti 4 N max 4.8 Tramontana 62 % 1016 hPa 6 cielo sereno +28.7° perc. +28.7° Assenti 5 NE max 7.1 Grecale 44 % 1017 hPa 9 nubi sparse +34.6° perc. +34° Assenti 3.5 ESE max 10.3 Scirocco 29 % 1017 hPa 12 nubi sparse +37.5° perc. +37.7° Assenti 11.9 OSO max 17 Libeccio 27 % 1016 hPa 15 cielo sereno +34.9° perc. +35.7° Assenti 17.7 O max 16.7 Ponente 35 % 1016 hPa 18 cielo sereno +31.6° perc. +32.3° Assenti 9.4 ONO max 12.4 Maestrale 43 % 1016 hPa 21 poche nuvole +30.5° perc. +30.7° Assenti 6.6 N max 8 Tramontana 43 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 20:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.