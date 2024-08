Previsioni Meteo Fucecchio: il bollettino per il weekend 16 – 18 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fucecchio indicano un fine settimana variabile. Venerdì si prevedono temperature elevate con cielo coperto e leggere raffiche di vento. Sabato, aumenteranno le precipitazioni con temperature in diminuzione. Domenica sarà caratterizzata da piogge moderate e temperature più miti. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi di conseguenza per godersi al meglio il weekend.

Venerdì 16 Agosto

Notte

Durante la notte a Fucecchio, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 74%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,8°C con una leggera sensazione termica di +24,2°C. Il vento soffierà a 3km/h proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche di 3,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 74% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina

La mattina, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 25%. Le temperature saliranno fino a +28°C, con una sensazione termica di +29,2°C. Il vento sarà leggero, attorno a 1,3km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 57% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa dell’88%. Le temperature massime raggiungeranno i +34,5°C, con una sensazione termica di +34,8°C. Il vento soffierà a 19,6km/h proveniente da Ovest, con raffiche di 17,6km/h. C’è una leggera probabilità del 12% di precipitazioni, e l’umidità sarà del 34% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà ancora coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,2°C con una sensazione termica stabile. Il vento sarà leggero, attorno a 8,8km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 59% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sabato 17 Agosto

Notte

Durante la notte di Sabato, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 45%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,1°C con una leggera sensazione termica di +22,4°C. Il vento sarà debole, attorno a 0,9km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 79% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 91%. Le temperature saliranno fino a +29,4°C, con una sensazione termica di +29,7°C. Il vento sarà leggero, attorno a 1,8km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà del 46% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 71%. Le temperature massime raggiungeranno i +34,8°C, con una sensazione termica di +34,1°C. Il vento soffierà a 26,6km/h proveniente da Ovest, con raffiche di 24,2km/h. C’è una probabilità del 6% di precipitazioni, e l’umidità sarà del 28% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 45%. Le temperature si attesteranno intorno ai +34,3°C con una sensazione termica stabile. Il vento sarà moderato, attorno a 20,7km/h proveniente da Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 30% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Domenica 18 Agosto

Notte

Durante la notte di Domenica, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 36%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,2°C con una leggera sensazione termica di +22,7°C. Il vento sarà debole, attorno a 2,9km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. C’è una probabilità del 65% di precipitazioni, e l’umidità si attesterà all’86% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina

La mattina, il cielo sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,8°C con una sensazione termica di +22,3°C. Il vento sarà debole, attorno a 1,7km/h proveniente da Sud. Sono previste precipitazioni di 0.29mm, e l’umidità sarà dell’88% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di +26,3°C, con una sensazione termica stabile. Il vento soffierà a 8,2km/h proveniente da Ovest, con raffiche di 13,6km/h. Sono previste precipitazioni di 1.72mm, e l’umidità sarà del 58% con una pressione atmosferica di 1006hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,8°C con una sensazione termica di +23,2°C. Il vento sarà moderato, attorno a 6,5km/h proveniente da Ovest. Sono previste precipitazioni di 1.48mm, e l’umidità sarà del 79% con una pressione atmosferica di 1006hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Fucecchio si preannuncia variabile dal punto di vista meteorologico. Venerdì avremo temperature elevate con cielo coperto e leggere raffiche di vento. Sabato, invece, ci aspettiamo un aumento delle precipitazioni nel corso della giornata, con temperature in diminuzione rispetto al giorno precedente. Domenica, infine, sarà caratterizzata da piogge moderate e temperature più miti. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi di conseguenza per godersi al meglio il weekend.

